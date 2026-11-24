В швейцарской Женеве стартовал исторический матч за звание чемпиона мира по шахматам между узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Доммараджу Гукешем. Общий призовой фонд матча, состоящего из 14 партий, составляет 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что в личных встречах соперников в классических шахматах на данный момент явное преимущество на стороне Синдарова.

Это противостояние имеет особое значение для узбекских шахмат. Жавохир Синдаров стал первым шахматистом в истории страны, который борется за абсолютное звание чемпиона мира по классическим шахматам. Он намерен свергнуть действующего чемпиона Гукеша и открыть новую страницу в истории узбекских шахмат.

Призовой фонд в 2,5 миллиона долларов: сколько получит победитель?

Общий призовой фонд матча за звание чемпиона мира установлен в размере 2,5 миллиона долларов. Матч состоит из 14 классических партий, и шахматист, первым набравший 7,5 очков, становится чемпионом мира.

Если после 14 партий счет будет равным — 7:7, победитель определится на тай-брейке. В таком случае чемпион получит 1,3 миллиона долларов, а проигравший — 1,2 миллиона долларов призовых.