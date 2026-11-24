Синдаров начал борьбу за звание чемпиона мира: на кону 2,5 миллиона долларов
В швейцарской Женеве стартовал исторический матч за звание чемпиона мира по шахматам между узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Доммараджу Гукешем. Общий призовой фонд матча, состоящего из 14 партий, составляет 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что в личных встречах соперников в классических шахматах на данный момент явное преимущество на стороне Синдарова.
Это противостояние имеет особое значение для узбекских шахмат. Жавохир Синдаров стал первым шахматистом в истории страны, который борется за абсолютное звание чемпиона мира по классическим шахматам. Он намерен свергнуть действующего чемпиона Гукеша и открыть новую страницу в истории узбекских шахмат.
Призовой фонд в 2,5 миллиона долларов: сколько получит победитель?
Общий призовой фонд матча за звание чемпиона мира установлен в размере 2,5 миллиона долларов. Матч состоит из 14 классических партий, и шахматист, первым набравший 7,5 очков, становится чемпионом мира.
Если после 14 партий счет будет равным — 7:7, победитель определится на тай-брейке. В таком случае чемпион получит 1,3 миллиона долларов, а проигравший — 1,2 миллиона долларов призовых.
Однако распределение призовых зависит не только от результата тай-брейка. Согласно правилам, за каждую победу в классических партиях шахматисту выделяется 200 тысяч долларов, а оставшаяся сумма распределяется поровну между двумя участниками. Даже при результатах с минимальной разницей применяется распределение 1,3 и 1,2 миллиона долларов.
Преимущество Синдарова над Гукешем
Один из аспектов, на который стоит обратить внимание перед матчем, — это статистика личных встреч двух гроссмейстеров.
До этого момента они трижды мерились силами в классических шахматах. В двух из этих партий Жавохир Синдаров одержал победу, еще одна встреча завершилась вничью. Гукеш до сих пор не смог победить узбекского шахматиста в классическом матче.
Таким образом, счет в личных встречах — 2,5:0,5 в пользу Синдарова. Однако два из этих результатов были зафиксированы в 2018 и 2022 годах, когда шахматисты были еще совсем молоды. Их последняя классическая встреча в 2026 году завершилась вничью.
Большое испытание против чемпиона мира
Доммараджу Гукеш стал чемпионом мира в 2024 году, победив китайца Дина Лижэня. Теперь индийский шахматист впервые защищает свой титул.
Синдаров же получил путевку на матч за звание чемпиона мира, выиграв турнир претендентов в 2026 году. Его успешный путь к этому этапу и высокий рейтинг в классических шахматах привлекают внимание экспертов.
Матч пройдет в Женеве с 24 ноября по 12 декабря. Если после 14 партий счет будет равным, 12 декабря чемпион определится с помощью тай-брейка.
Теперь все поклонники шахмат Узбекистана будут с большим волнением следить за каждой партией Жавохира Синдарова. Впереди сложная и долгая борьба. Но сегодняшние возможности узбекского гроссмейстера и его предыдущие результаты укрепляют надежду на то, что он привезет в страну самый престижный трофей мировых шахмат.
Кратко о матче:
Участники: Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Доммараджу Гукеш (Индия).
Статус: матч за звание чемпиона мира.
Место проведения: Женева, Швейцария.
Сроки: 24 ноября – 12 декабря.
Формат: до 14 классических партий.
Результат, необходимый для победы: 7,5 очков.
Общий призовой фонд: 2,5 миллиона долларов.
Победителю на тай-брейке: 1,3 миллиона долларов, проигравшему: 1,2 миллиона долларов.
Личный счет в классических партиях: 2,5:0,5 — в пользу Синдарова.
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