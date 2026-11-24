Ежегодно вблизи деревни Пойнт-Лей в штате Аляска (США) сотни тысяч моржей выходят на берег для отдыха. Сообщается, что в этом году в этом районе вновь собралось более 200 тысяч тихоокеанских моржей. Об этом сообщила организация Те Консерватион Фунд.

Специалисты поясняют, что одной из основных причин таких массовых скоплений является сокращение морского льда в Арктике. Обычно моржи отдыхают на ледяных полях, а для кормления ныряют в море. Однако из-за того, что лед отступает и удаляется от мелководных участков, где они кормятся, животные вынуждены выходить на сушу для отдыха.

На островах близ Пойнт-Лей подобное явление наблюдается с 2007 года. В настоящее время этот район стал одним из крупнейших мест скопления тихоокеанских моржей в Северной Америке. Сюда приплывают в основном самки с детенышами.

Какая опасность грозит моржам?

Такое большое скопление создает риски и для самих животных. Моржи очень пугливы: шум самолетов, приближение судов или людей могут вызвать у них панику. Когда испуганные животные массово бросаются к воде, существует вероятность, что молодые особи могут оказаться раздавленными в давке.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США также выпустила специальные рекомендации, призывающие не беспокоить моржей, не приближаться к ним и не создавать шума.

Около 19 тысяч гектаров территории взяты под охрану

18 ноября 2026 года организация Те Консерватион Фунд объявила о достижении соглашения о постоянной охране территории площадью 47 473 акра, то есть около 19,2 тысячи гектаров, в районе скопления моржей близ Пойнт-Лей.

Эта мера направлена на предотвращение фрагментации территории из-за промышленной деятельности и других проектов, а также на сохранение важных мест обитания моржей и других диких животных.

Ученые подчеркивают, что суша не может полноценно заменить моржам лед. Поэтому сокращение морского льда в Арктике продолжает оказывать влияние на образ жизни и питание этих животных.