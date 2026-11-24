Турецкий армрестлер Бейтулла Маджит отказался пожать руку своему израильскому сопернику перед поединком на чемпионате мира 2026 года, который прошел в Нью-Дели (Индия). Сразу после этого он победил оппонента всего за одну секунду. Об этом сообщает ДХА.

В состязании на правых руках в весовой категории до 60 кг среди юношей до 18 лет турецкий спортсмен встретился с Даниилом Сербиненко. Перед началом поединка израильский спортсмен протянул ему руку, однако Маджит не стал ее пожимать. Момент этого инцидента попал на видео.

После этого спортсмены заняли позиции за столом. Маджит победил соперника всего за одну секунду, одержав одну из самых быстрых побед на турнире.

В полуфинале турецкий спортсмен уступил россиянину Абдуллаху Байкулову. В результате он завоевал бронзовую медаль в состязании на правых руках в весовой категории 60 кг.

Маджит завершил чемпионат еще с одной медалью. Он занял второе место в состязании на левых руках, завоевав серебро.

Напомним, что чемпионат мира по армрестлингу 2026 года проходил с 29 октября по 6 ноября в столице Индии Нью-Дели.