Вернувшийся в «Барселону» Жоау Канселу раскрыл амбиции в Лиге чемпионов

·1·Спорт
Вернувшийся в «Барселону» Жоау Канселу раскрыл амбиции в Лиге чемпионов

Жоау Канселу, подписавший с «Барселоной» полноценный 3-летний контракт, рассказал о главных целях клуба на ближайшее будущее и объявил об основной задаче команды. По словам 32-летнего опытного португальского защитника, в новом сезоне каталонский клуб сосредоточит всё внимание на завоевании главного трофея Лиги чемпионов УЕФА.

«Отдадим все силы»: заявление Канселу

Высказавшись о континентальных амбициях «сине-гранатовых», Канселу заявил, что команда будет до конца бороться за долгожданный трофей:

"«Барселона» всегда стремится к самым высоким вершинам. Теперь мы сделаем всё возможное, чтобы победить в Лиге чемпионов УЕФА и привезти этот кубок", — заявил Жоау Канселу.

Положение Канселу и «Барселоны» в Лиге чемпионов

Показатель

Состояние и основные детали

Футболист

Жоау Канселу (32 года, Португалия)

Срок контракта

Полноценное 3-летнее соглашение с «Барселоной»

Главная цель клуба

Победа в Лиге чемпионов УЕФА

Результат прошлого сезона

Завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала

Роль в составе

Обеспечивать высокий темп и опыт на обоих флангах

Стремление к триумфу в Европе

В прошлом сезоне каталонский клуб был вынужден завершить выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, а в новом сезоне планирует укрепить состав опытными исполнителями и вернуть себе европейский трон. Ожидается, что полноценное присоединение Канселу к команде обеспечит стабильность в обороне и фланговых атаках.

Как вы считаете, сможет ли «Барселона» с обновлённым составом и возвращением Жоау Канселу в новом сезоне завоевать главный трофей Лиги чемпионов УЕФА?

Оставляйте свои анализ и мнения в комментариях и сразу делитесь этой важной новостью с поклонниками «Барсы»!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Зелёный свет историческому поединку: WBC подтвердит бой Фьюри — Джошуа?Зелёный свет историческому поединку: WBC подтвердит бой Фьюри — Джошуа?Сегодня, 21:09Дастин Поре проанализировал сложную победу Максачев над ГерриДастин Поре проанализировал сложную победу Максачев над ГерриСегодня, 21:02Дрогба через Диоманде отправил Моуринью неожиданное «послание»Дрогба через Диоманде отправил Моуринью неожиданное «послание»Сегодня, 20:57Болонья может подписать ветерана итальянского футболаБолонья может подписать ветерана итальянского футболаСегодня, 20:16Возвращение в Каталонию: «Барселона» подписала 3-летний контракт с Джоау КанселуВозвращение в Каталонию: «Барселона» подписала 3-летний контракт с Джоау КанселуСегодня, 19:34Жоау Канселу нацелен выиграть Лигу чемпионов в составе БарселоныЖоау Канселу нацелен выиграть Лигу чемпионов в составе БарселоныСегодня, 18:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)