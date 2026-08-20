Вернувшийся в «Барселону» Жоау Канселу раскрыл амбиции в Лиге чемпионов
Жоау Канселу, подписавший с «Барселоной» полноценный 3-летний контракт, рассказал о главных целях клуба на ближайшее будущее и объявил об основной задаче команды. По словам 32-летнего опытного португальского защитника, в новом сезоне каталонский клуб сосредоточит всё внимание на завоевании главного трофея Лиги чемпионов УЕФА.
«Отдадим все силы»: заявление Канселу
Высказавшись о континентальных амбициях «сине-гранатовых», Канселу заявил, что команда будет до конца бороться за долгожданный трофей:
"«Барселона» всегда стремится к самым высоким вершинам. Теперь мы сделаем всё возможное, чтобы победить в Лиге чемпионов УЕФА и привезти этот кубок", — заявил Жоау Канселу.
Положение Канселу и «Барселоны» в Лиге чемпионов
Показатель
Состояние и основные детали
Футболист
Жоау Канселу (32 года, Португалия)
Срок контракта
Полноценное 3-летнее соглашение с «Барселоной»
Главная цель клуба
Победа в Лиге чемпионов УЕФА
Результат прошлого сезона
Завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала
Роль в составе
Обеспечивать высокий темп и опыт на обоих флангах
Стремление к триумфу в Европе
В прошлом сезоне каталонский клуб был вынужден завершить выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, а в новом сезоне планирует укрепить состав опытными исполнителями и вернуть себе европейский трон. Ожидается, что полноценное присоединение Канселу к команде обеспечит стабильность в обороне и фланговых атаках.
Как вы считаете, сможет ли «Барселона» с обновлённым составом и возвращением Жоау Канселу в новом сезоне завоевать главный трофей Лиги чемпионов УЕФА?
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