Жоау Канселу, подписавший с «Барселоной» полноценный 3-летний контракт, рассказал о главных целях клуба на ближайшее будущее и объявил об основной задаче команды. По словам 32-летнего опытного португальского защитника, в новом сезоне каталонский клуб сосредоточит всё внимание на завоевании главного трофея Лиги чемпионов УЕФА.

«Отдадим все силы»: заявление Канселу

Высказавшись о континентальных амбициях «сине-гранатовых», Канселу заявил, что команда будет до конца бороться за долгожданный трофей:

"«Барселона» всегда стремится к самым высоким вершинам. Теперь мы сделаем всё возможное, чтобы победить в Лиге чемпионов УЕФА и привезти этот кубок", — заявил Жоау Канселу.

Положение Канселу и «Барселоны» в Лиге чемпионов

Показатель Состояние и основные детали Футболист Жоау Канселу (32 года, Португалия) Срок контракта Полноценное 3-летнее соглашение с «Барселоной» Главная цель клуба Победа в Лиге чемпионов УЕФА Результат прошлого сезона Завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала Роль в составе Обеспечивать высокий темп и опыт на обоих флангах

Стремление к триумфу в Европе

В прошлом сезоне каталонский клуб был вынужден завершить выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, а в новом сезоне планирует укрепить состав опытными исполнителями и вернуть себе европейский трон. Ожидается, что полноценное присоединение Канселу к команде обеспечит стабильность в обороне и фланговых атаках.

Как вы считаете, сможет ли «Барселона» с обновлённым составом и возвращением Жоау Канселу в новом сезоне завоевать главный трофей Лиги чемпионов УЕФА?

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