Фотографии собаки, которая приобрела необычный вид после того, как ей выстригли шерсть на голове, широко разошлись в социальных сетях. Снимки за короткое время привлекли внимание сотен тысяч пользователей.

На кадрах видно, что тело, нос и область вокруг пасти собаки покрыты густой черной шерстью, а верхняя часть головы полностью выбрита. В результате ее голова приобрела странную форму, напоминающую человеческий череп.

Такой облик многим напомнил персонажа видеоигры или необычных существ из фантастических фильмов.

Пользователь, опубликовавший снимки, в шутку написал: «Я подстриг шерсть на голове своей собаки. Теперь она выглядит настолько странно, что я даже не могу спать по ночам».

Пост быстро стал популярным в интернете, собрав более 400 тысяч «лайков».