Странный вид собаки с выстриженной на голове шерстью вызвал обсуждения в интернете
Фотографии собаки, которая приобрела необычный вид после того, как ей выстригли шерсть на голове, широко разошлись в социальных сетях. Снимки за короткое время привлекли внимание сотен тысяч пользователей.
На кадрах видно, что тело, нос и область вокруг пасти собаки покрыты густой черной шерстью, а верхняя часть головы полностью выбрита. В результате ее голова приобрела странную форму, напоминающую человеческий череп.
Такой облик многим напомнил персонажа видеоигры или необычных существ из фантастических фильмов.
Пользователь, опубликовавший снимки, в шутку написал: «Я подстриг шерсть на голове своей собаки. Теперь она выглядит настолько странно, что я даже не могу спать по ночам».
Пост быстро стал популярным в интернете, собрав более 400 тысяч «лайков».
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