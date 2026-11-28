В саду бабочек в Турции демонстрируют бабочку необычного окраса
В саду тропических бабочек в турецком городе Конья демонстрируют бабочку вида Паридес ифидамас, которая выделяется своим необычным внешним видом.
Этот вид бабочек, обитающий в Центральной и Южной Америке, обычно отличается темными оттенками. Однако у бабочки, обнаруженной в саду, на крыльях сочетаются темно-оранжевый, розовый и светло-кремовый цвета. Это резко отличает ее от других особей того же вида.
Специалисты сада, обнаружив бабочку необычного окраса, поместили ее в специальную зону для наблюдения и защиты.
Согласно предварительным предположениям, такое изменение цвета бабочки может быть связано со снижением количества пигмента меланина. Меланин является пигментом, играющим важную роль в формировании окраски у многих организмов.
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