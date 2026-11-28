16-летний индиец Рауль Джон Аджу получил возможность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным на международной встрече. Молодой предприниматель оказался в центре внимания, сделав селфи с Путиным на память об этой встрече.

Рауль является основателем платформы «ТинкКрафт», работающей в сфере искусственного интеллекта. Он был приглашен на мероприятие с участием президентов России и Казахстана, где собрались молодые энтузиасты технологий из разных стран.

На встрече молодые участники продемонстрировали свои проекты и новые технологические решения, разработанные с помощью искусственного интеллекта. Особое внимание привлекло присутствие среди них 16-летнего индийского предпринимателя.

Фотография Рауля с российским лидером распространилась в интернете и вызвала обсуждения среди пользователей.