В день «Последнего звонка» выявлено 238 школьников, управлявших автомобилями

В день проведения мероприятий «Последний звонок» по всей республике было выявлено 238 случаев управления транспортными средствами школьниками. Об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в ходе контрольных мероприятий, проводившихся с 07:00 до 14:00, выяснилось, что некоторые ученики приезжали в школы на автомобилях. Среди них, наряду со старшеклассниками, были и учащиеся 8–10 классов.

В некоторых случаях дети управляли автомобилями, принадлежащими родителям или взятыми в аренду. В Хорезмской области были выявлены даже девушки, приехавшие на выпускное мероприятие на автомобиле.

В настоящее время сотрудники ДПС и органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме вокруг школ. Ответственные лица призывают родителей не разрешать несовершеннолетним детям садиться за руль.