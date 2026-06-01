В день «Последнего звонка» выявлено 238 школьников, управлявших автомобилями

·57·Общество
В день «Последнего звонка» выявлено 238 школьников, управлявших автомобилями
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В день проведения мероприятий «Последний звонок» по всей республике было выявлено 238 случаев управления транспортными средствами школьниками. Об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в ходе контрольных мероприятий, проводившихся с 07:00 до 14:00, выяснилось, что некоторые ученики приезжали в школы на автомобилях. Среди них, наряду со старшеклассниками, были и учащиеся 8–10 классов.

В некоторых случаях дети управляли автомобилями, принадлежащими родителям или взятыми в аренду. В Хорезмской области были выявлены даже девушки, приехавшие на выпускное мероприятие на автомобиле.

В настоящее время сотрудники ДПС и органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме вокруг школ. Ответственные лица призывают родителей не разрешать несовершеннолетним детям садиться за руль.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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