В Telegram выявлена новая мошенническая схема

Стало известно, что в мессенджере Telegram распространяются ложные сообщения о скором удалении аккаунта. Мошенники отправляют пользователям уведомления о том, что поступил запрос на удаление учетной записи.

В этих сообщениях предлагается перейти по ссылке, чтобы «отменить» блокировку или удаление. Однако переход по ссылке может привести к потере доступа к аккаунту.

Специалисты отмечают, что официальные сервисные боты Telegram не отображаются со статусом «Был недавно». Поэтому рекомендуется не доверять таким сообщениям и не открывать подозрительные ссылки.

Пользователей просят предупредить своих близких и знакомых об этом методе мошенничества.