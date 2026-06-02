Сильный ветер стал причиной падения воздушного шара, есть пострадавшие

·261·Общество
Сильный ветер стал причиной падения воздушного шара, есть пострадавшие
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В таджикском городе Худжанд во время праздничного мероприятия произошло чрезвычайное происшествие. Воздушный шар, потерявший управление из-за сильного ветра, упал на крыши нескольких домов, в результате чего пострадали люди.

Согласно информации, инцидент произошел вечером 1 июня в районе театра имени Камоли Худжанди. Воздушный шар был привезен из Узбекистана для праздничного мероприятия, организованного по случаю Международного дня защиты детей.

По предварительным данным, 46-летний гражданин Узбекистана, находившийся в корзине шара, упал на землю и получил различные травмы. Также пострадала 40-летняя местная жительница, которая находилась на месте происшествия в момент, когда оборвался трос, удерживавший шар.

Источники сообщают, что пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что на месте происшествия также находилась несовершеннолетняя дочь женщины, которая получила легкие телесные повреждения.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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