В Андижане расхитили 38,3 млрд сумов через систему кешбэка

·25·Общество
В Андижане расхитили 38,3 млрд сумов через систему кешбэка

В Андижанской области выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 38,3 млрд сумов под видом кешбэка. Об этом сообщило Департамент по противодействию экономическим преступлениям при Генеральной прокуратуре.

В ходе доследственной проверки, проведенной управлением Департамента по Андижанской области, было установлено, что гражданин Yo.Q. и другие лица вступили в преступный сговор.

Согласно данным проверки, они оформили фиктивные электронные счета-фактуры о поставке товаров на сумму 2,2 трлн сумов от других предприятий в адрес пяти обществ с ограниченной ответственностью.

После этого средства, якобы полученные от торговли, были проведены через контрольно-кассовые машины, и были распечатаны чеки о продаже товаров населению.

На основании этих чеков 94 921 гражданину, включая лиц, включенных в реестр социальной защиты, были выплачены кешбэки через приложение «Soliq Mobile».

В результате было установлено, что 38,3 млрд сумов бюджетных средств были расхищены путем присвоения и растраты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 167 Уголовного кодекса (присвоение или растрата) и статьи 228 (подделка документов и их использование).

В настоящее время следственные действия продолжаются.

АндижанSoliq MobileГенеральная прокуратура
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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