УЧС предоставило официальную информацию о пожаре в Фергане

·35·Общество
УЧС предоставило официальную информацию о пожаре в Фергане

В социальных сетях распространились видеозаписи пожара на крыше многоэтажного дома в городе Фергане. Управление по чрезвычайным ситуациям Ферганской области предоставило официальный комментарий по данному инциденту.

Сообщается, что 4 июля в 21:11 в Управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в здании, расположенном по адресу: город Фергана, улица Ахмада Яссави, дом 37-А.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты в ходе проверки установили, что возгорание возникло из-за перегрева внутренней части дымохода предприятия общественного питания.

По данным ответственных лиц, в результате инцидента никто не пострадал. Также отмечается, что пожар не нанес ущерба самому многоэтажному жилому дому.

В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие следственные мероприятия.

ФерганаАхмед Ясави
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