На дороге Карши–Бухара взорвалась Нексиа: есть погибшие и пострадавшие

В Кашкадарьинской области в результате взрыва газового баллона (метан), установленного в автомобиле Нексиа-2, погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 8 июля в 07:32 на 128-м километре автомобильной дороги А-380 «Карши–Бухара», проходящей через территорию махалли «Курувчилар» Мубарекского района.

Как стало известно, автомобилем Нексиа-2, следовавшим из города Карши в сторону Бухарской области, управлял житель Караулбазарского района Бухарской области Дж. Дж. (1972 г.р.). Во время движения установленный в машине газовый баллон взорвался.

В результате взрыва один из пассажиров автомобиля скончался на месте происшествия. Еще двое граждан с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское объединение Мубарекского района.

По данным МЧС, пожара в результате инцидента не возникло.

В настоящее время по данному факту ОВД Мубарекского района проводит следственные действия.