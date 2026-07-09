В Узбекистане родился шестиногий ягненок (видео)

·0·Общество
В Узбекистане родился шестиногий ягненок (видео)

В социальных сетях широко обсуждается видео с шестиногим ягненком, родившимся в Узбекистане.

Как видно на кадрах, между двумя передними ногами ягненка сформировалась еще одна пара конечностей. Именно эта необычная особенность привлекла внимание множества пользователей.

Автор видео называет это чудом Всевышнего, отмечая, что раньше слышал о подобных явлениях в основном в зарубежных странах, а теперь такой редкий случай произошел и в Узбекистане.

Видео быстро распространилось в социальных сетях. В комментариях многие пользователи оценивают это событие как проявление силы и чуда Всевышнего, делясь своими мнениями.

На данный момент официальной информации о том, в каком именно регионе родился ягненок, а также о состоянии его здоровья, не поступало.

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Charos
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