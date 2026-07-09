В Ташкенте в канале утонули два человека
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В Ташкенте 21-летний военнослужащий Национальной гвардии погиб при попытке спасти женщину.
Инцидент произошел в канале рядом с мемориальным комплексом «Xotira xiyoboni». По предварительным данным, женщина упала в воду. Военнослужащий бросился в воду, чтобы вытащить ее на берег.
Однако сильное течение и водоворот в канале осложнили ситуацию. Самостоятельно выбраться из воды им не удалось.
Позже в результате поисковых работ тела обоих граждан были обнаружены. Сообщается, что тела были найдены в тот же день.
Другие подробности происшествия пока не разглашаются.
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