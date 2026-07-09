В Ташкенте в канале утонули два человека

·58·Общество
В Ташкенте в канале утонули два человека

В Ташкенте 21-летний военнослужащий Национальной гвардии погиб при попытке спасти женщину.

Инцидент произошел в канале рядом с мемориальным комплексом «Xotira xiyoboni». По предварительным данным, женщина упала в воду. Военнослужащий бросился в воду, чтобы вытащить ее на берег.

Однако сильное течение и водоворот в канале осложнили ситуацию. Самостоятельно выбраться из воды им не удалось.

Позже в результате поисковых работ тела обоих граждан были обнаружены. Сообщается, что тела были найдены в тот же день.

Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте распространились кадры повреждения шин автобусов из-за жарыВ Ташкенте распространились кадры повреждения шин автобусов из-за жарыСегодня, 13:09В Ташкенте произошел взрыв на подстанцииВ Ташкенте произошел взрыв на подстанцииСегодня, 13:04Мужчина, совершивший аморальные действия в ташкентском автобусе, стал предметом обсуждения в социальных сетяхМужчина, совершивший аморальные действия в ташкентском автобусе, стал предметом обсуждения в социальных сетяхСегодня, 12:52В Узбекистане родился шестиногий ягненок (видео)В Узбекистане родился шестиногий ягненок (видео)Сегодня, 12:25Трагедия на стройплощадке в Яшнабаде: 25-летний рабочий погиб под бетонной плитойТрагедия на стройплощадке в Яшнабаде: 25-летний рабочий погиб под бетонной плитойСегодня, 11:42Началась выдача пропусков: напомнили о важных условиях для абитуриентовНачалась выдача пропусков: напомнили о важных условиях для абитуриентовСегодня, 11:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
В Яшнабадском районе 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой
В Яшнабадском районе 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
В Узбекистане набирают популярность необычные желтые арбузы
В Узбекистане набирают популярность необычные желтые арбузы