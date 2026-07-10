Новый порядок для бывших госслужащих: что потребуется при приеме на работу?

·0·Общество
Новый порядок для бывших госслужащих: что потребуется при приеме на работу?

Министерство юстиции зарегистрировало новый порядок приема на работу бывших государственных служащих.

Документ направлен на обеспечение исполнения закона «О конфликте интересов», и теперь в ряде случаев для трудоустройства бывшего госслужащего потребуется предварительное получение специального заключения.

Документ зарегистрирован 8 июля

Министерство юстиции зарегистрировало ведомственный нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок получения заключения подразделения внутреннего антикоррупционного контроля при приеме на работу бывших госслужащих.

Документ был зарегистрирован 8 июля 2026 года под номером 3894.

Существует важное двухлетнее ограничение

Согласно закону, если лицо, работавшее в государственном органе или организации, в течение двух лет после увольнения желает устроиться в организацию, которую оно ранее контролировало, необходимо в обязательном порядке получить заключение подразделения внутреннего антикоррупционного контроля по прежнему месту работы.

Этот порядок направлен на предотвращение конфликта интересов и обеспечение прозрачности процесса трудоустройства после завершения государственных полномочий.

Кадровая служба обращается в течение одного рабочего дня

Согласно новому порядку, если подконтрольная организация планирует принять на работу бывшего госслужащего, ее кадровая служба должна действовать оперативно.

Кадровая служба обязана обратиться в подразделение внутреннего антикоррупционного контроля в течение одного рабочего дня.

Предусмотрены три вида заключений

Подразделение внутреннего контроля предоставляет одно из трех видов заключений по кандидату:

  • положительное заключение — кандидата можно принять на работу;

  • положительное заключение с ограничениями — прием на работу возможен при соблюдении установленных ограничений;

  • отрицательное заключение — в приеме на работу отказано.

Согласно документу, в случае отсутствия заключения подразделения внутреннего контроля или при наличии отрицательного заключения прием кандидата на работу не допускается.

Что будет, если выдано заключение с ограничениями?

Если по бывшему госслужащему выдано положительное заключение с ограничениями, он может быть принят на работу, но к нему будут применяться определенные ограничения.

Такой сотрудник в течение трех месяцев не будет участвовать в процессе принятия решений, касающихся организации, которую он ранее контролировал.

Также будут перераспределены его обязанности, которые могут привести к конфликту интересов. Его деятельность будет отслеживаться подразделением внутреннего антикоррупционного контроля.

Несогласные могут подать жалобу

Если бывший госслужащий не согласен с заключением подразделения внутреннего контроля, он имеет право подать жалобу в вышестоящую организацию или в Агентство по противодействию коррупции.

Новый порядок направлен на раннее выявление конфликта интересов при трудоустройстве после государственной службы и повышение ответственности при принятии решений о приеме на работу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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