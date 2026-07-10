Дефицит в высшем образовании: на одного преподавателя приходится до 200 студентов

·30·Общество
Дефицит в высшем образовании: на одного преподавателя приходится до 200 студентов

В высших учебных заведениях Узбекистана выявлена серьезная проблема, связанная с нехваткой профессорско-преподавательского состава и чрезмерно высокой рабочей нагрузкой. Новый отчет, опубликованный Национальным агентством по обеспечению качества образования, наглядно продемонстрировал огромный дисбаланс в системе высшего образования. Zamin.uz представляет тревожные подробности ситуации.

На 1,6 миллиона студентов всего 61 тысяча преподавателей

На сегодняшний день охват студентов в системе высшего образования страны очень велик: по всей республике обучается в общей сложности более 1,6 миллиона студентов. Однако количество профессоров и преподавателей, которые ведут у них занятия и осуществляют научное руководство, составляет всего 61 тысячу человек. Эти показатели резко различаются в зависимости от типа образовательного учреждения.

Нагрузка по статусу вуза: тяжелая ситуация в частных секторах

Согласно данным отчета, среднее количество студентов, приходящихся на одного преподавателя, распределено следующим образом:

  • В государственных вузах: в среднем 19,1 студента на одного преподавателя;

  • В филиалах зарубежных вузов: в среднем 32,9 студента на одного преподавателя;

  • В негосударственных (частных) образовательных учреждениях: в среднем 55,3 студента на одного преподавателя.

Как видно, реальная нагрузка на преподавателей в негосударственных вузах почти в три раза выше, чем в государственных учреждениях.

Экстремальный показатель: 200 студентов на одного наставника!

В разрезе направлений наук самая сложная ситуация наблюдается в сфере социально-гуманитарных наук, где на одного преподавателя приходится в среднем 44,3 студента. Самая благоприятная и низкая нагрузка зафиксирована в высших учебных заведениях творческого и спортивного направлений (8,4).

Самый тревожный аспект: В некоторых образовательных учреждениях зафиксированы экстремальные показатели, когда на одного преподавателя или наставника приходится более 200 студентов.

Как эта ситуация влияет на качество образования?

Специалисты и эксперты в области образования предупреждают, что такой серьезный дисбаланс порождает две крупные проблемы в высшем образовании:

  1. Утрата возможности индивидуальной работы: Преподаватель, вынужденный вести занятия для сотен студентов одновременно, не может контролировать успеваемость каждого студента в отдельности и работать с ними индивидуально.

  2. Снижение качества научной деятельности: Все время и энергия профессорско-преподавательского состава уходят исключительно на выполнение огромной учебной нагрузки, не оставляя возможности для ведения научно-исследовательской работы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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