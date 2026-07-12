В Андижане женщина наняла киллера за 3 тысячи долларов для убийства бывшего мужа

В Андижанской области задержана 52-летняя женщина, которая пыталась нанять киллера за 3 тысячи долларов США для убийства своего бывшего супруга. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления внутренних дел.

Отмечается, что на основании оперативной информации было установлено, что жительница Асакинского района Андижанской области 1974 года рождения планировала умышленное убийство своего бывшего мужа 1972 года рождения, с которым продолжала проживать совместно, из-за споров по поводу жилья и взаимной неприязни. Для этого она искала наемного убийцу за 3000 долларов США.

После этого правоохранительные органы провели специальное оперативное мероприятие, в ходе которого к делу был привлечен «подставной» киллер. По данным следствия, желая ускорить реализацию своего преступного плана, 10 июля текущего года женщина встретилась возле одного из жилых комплексов в Асакинском районе с лицами, которые должны были совершить убийство, и согласовала все условия.

Сообщается, что в качестве аванса за убийство бывшего мужа она передала 5 миллионов сумов наличными. Оставшуюся часть суммы она пообещала выплатить после того, как убедится в смерти супруга, о чем даже написала расписку.

В ночь на 11 июля в ходе очередного оперативного мероприятия «подставной» киллер отвез бывшего мужа женщины в предгорную местность Асакинского района и с помощью грима инсценировал его убийство. После этого заказчица была вызвана на место происшествия. Убедившись в «смерти» бывшего супруга, она села в автомобиль, чтобы передать оставшуюся часть оговоренной суммы, и была задержана с поличным.

По данным правоохранительных органов, по данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «и» части 2 статьи 25, 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

На распространенном видео подозреваемая заявила, что раскаивается в содеянном.