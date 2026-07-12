Возвращение Макгрегора закончилось катастрофой: все результаты турнира UFC 329

В мире смешанных единоборств (MMA) произошло долгожданное событие. 11 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся крайне напряженный турнир UFC 329. Главным событием вечера стало возвращение в октагон после многолетнего перерыва легендарного Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Однако для поклонников ирландского спортсмена этот вечер закончился глубоким разочарованием. Zamin.uz представляет самые горячие подробности и полные результаты турнира.

Конор Макгрегор и возвращение проклятия пятилетней давности

Долгожданный бой между Макгрегором и Максом Холлоуэем был неожиданно остановлен уже на первой минуте стартового раунда.

Сразу после начала поединка Конор получил серьезную травму правой ноги и не смог продолжить бой. В результате он потерпел поражение техническим нокаутом. Примечательно, что аналогичный случай произошел ровно пять лет назад, в июле 2021 года, в его последнем на тот момент бою против Дастина Порье — тогда ирландский боец сломал левую ногу. На этот раз его подвела правая.

Молниеносная победа Пэдди Пимблетта и мужество ветерана Кинга Грина

В отличие от Конора, возвращение известного бойца из Ливерпуля Пэдди Пимблетта прошло крайне успешно.

Пимблетт всего за одну минуту победил своего соперника Бенуа Сен-Дени удушающим приемом, приведя октагон в восторг.

За эту яркую победу британский спортсмен был удостоен специального бонуса за лучшее выступление вечера.

Аналогичный бонус получил и 39-летний ветеран Кинг Грин. Несмотря на то, что в начале поединка против Терренса Маккинни он пропустил тяжелые удары, за секунды до конца раунда Грин отправил соперника в технический нокаут, одержав волевую победу.

Перелом челюсти и лучший бой вечера

Самым напряженным и зрелищным поединком турнира было признано противостояние между Брэндоном Ройвэлом и Лоном Каваной. Инициатива постоянно переходила от одного бойца к другому, и в итоге в третьем раунде Ройвэл одержал победу удушающим приемом.

В полутяжелом весе зрители стали свидетелями тяжелой травмы. Известный российский боец Никита Крылов в бою против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера не только потерпел поражение, но и был госпитализирован с тяжелой травмой челюсти.

Полные результаты турнира UFC 329: