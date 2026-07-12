Возвращение Макгрегора закончилось катастрофой: все результаты турнира UFC 329
В мире смешанных единоборств (MMA) произошло долгожданное событие. 11 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся крайне напряженный турнир UFC 329. Главным событием вечера стало возвращение в октагон после многолетнего перерыва легендарного Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Однако для поклонников ирландского спортсмена этот вечер закончился глубоким разочарованием. Zamin.uz представляет самые горячие подробности и полные результаты турнира.
Конор Макгрегор и возвращение проклятия пятилетней давности
Долгожданный бой между Макгрегором и Максом Холлоуэем был неожиданно остановлен уже на первой минуте стартового раунда.
Сразу после начала поединка Конор получил серьезную травму правой ноги и не смог продолжить бой. В результате он потерпел поражение техническим нокаутом. Примечательно, что аналогичный случай произошел ровно пять лет назад, в июле 2021 года, в его последнем на тот момент бою против Дастина Порье — тогда ирландский боец сломал левую ногу. На этот раз его подвела правая.
Молниеносная победа Пэдди Пимблетта и мужество ветерана Кинга Грина
В отличие от Конора, возвращение известного бойца из Ливерпуля Пэдди Пимблетта прошло крайне успешно.
Пимблетт всего за одну минуту победил своего соперника Бенуа Сен-Дени удушающим приемом, приведя октагон в восторг.
За эту яркую победу британский спортсмен был удостоен специального бонуса за лучшее выступление вечера.
Аналогичный бонус получил и 39-летний ветеран Кинг Грин. Несмотря на то, что в начале поединка против Терренса Маккинни он пропустил тяжелые удары, за секунды до конца раунда Грин отправил соперника в технический нокаут, одержав волевую победу.
Перелом челюсти и лучший бой вечера
Самым напряженным и зрелищным поединком турнира было признано противостояние между Брэндоном Ройвэлом и Лоном Каваной. Инициатива постоянно переходила от одного бойца к другому, и в итоге в третьем раунде Ройвэл одержал победу удушающим приемом.
В полутяжелом весе зрители стали свидетелями тяжелой травмы. Известный российский боец Никита Крылов в бою против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера не только потерпел поражение, но и был госпитализирован с тяжелой травмой челюсти.
Полные результаты турнира UFC 329:
Весовая категория
Участники боя и результат
Раунд и метод
Полусредний вес
Макс Холлоуэй победил Конора Макгрегора
1-й раунд, TKO (травма)
Легкий вес
Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени
1-й раунд, удушающий прием
Легчайший вес
Марио Баутиста победил Кори Сэндхэгена
Решение судей (29-28, 29-28, 29-28)
Легчайший вес
Брэндон Ройвэл победил Лона Кавану
3-й раунд, удушающий прием
Легкий вес
Кинг Грин победил Терренса Маккинни
1-й раунд, технический нокаут
Полутяжелый вес
Роберт Уиттакер победил Никиту Крылова
3-й раунд, технический нокаут
Тяжелый вес
Гейбл Стивсон победил Илайшу Эллисона
1-й раунд, технический нокаут
Легчайший вес
Адриан Янес победил Коди Гарбрандта
1-й раунд, технический нокаут
Полулегкий вес
Люк Райли победил Кая Камаку
1-й раунд, технический нокаут
Женщины (легчайший вес)
Ван Сун победила Трейси Кортес
Решение судей (29-27, 29-27, 29-27)
Средний вес
Дамиан Пиньяс победил Сезара Алмейду
1-й раунд, технический нокаут
Легчайший вес
Фарид Башарат победил Джона Гарсию
Решение судей (30-27, 30-27, 29-28)
Средний вес
Райан Гандра победил Зака Риза
1-й раунд, технический нокаут
Легчайший вес
Алессандро Коста победил Коди Дёрдена
2-й раунд, удушающий прием
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