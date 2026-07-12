Возвращение Макгрегора закончилось катастрофой: все результаты турнира UFC 329

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Возвращение Макгрегора закончилось катастрофой: все результаты турнира UFC 329

В мире смешанных единоборств (MMA) произошло долгожданное событие. 11 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся крайне напряженный турнир UFC 329. Главным событием вечера стало возвращение в октагон после многолетнего перерыва легендарного Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Однако для поклонников ирландского спортсмена этот вечер закончился глубоким разочарованием. Zamin.uz представляет самые горячие подробности и полные результаты турнира.

Конор Макгрегор и возвращение проклятия пятилетней давности

Долгожданный бой между Макгрегором и Максом Холлоуэем был неожиданно остановлен уже на первой минуте стартового раунда.

Сразу после начала поединка Конор получил серьезную травму правой ноги и не смог продолжить бой. В результате он потерпел поражение техническим нокаутом. Примечательно, что аналогичный случай произошел ровно пять лет назад, в июле 2021 года, в его последнем на тот момент бою против Дастина Порье — тогда ирландский боец сломал левую ногу. На этот раз его подвела правая.

Молниеносная победа Пэдди Пимблетта и мужество ветерана Кинга Грина

В отличие от Конора, возвращение известного бойца из Ливерпуля Пэдди Пимблетта прошло крайне успешно.

  • Пимблетт всего за одну минуту победил своего соперника Бенуа Сен-Дени удушающим приемом, приведя октагон в восторг.

  • За эту яркую победу британский спортсмен был удостоен специального бонуса за лучшее выступление вечера.

  • Аналогичный бонус получил и 39-летний ветеран Кинг Грин. Несмотря на то, что в начале поединка против Терренса Маккинни он пропустил тяжелые удары, за секунды до конца раунда Грин отправил соперника в технический нокаут, одержав волевую победу.

Перелом челюсти и лучший бой вечера

Самым напряженным и зрелищным поединком турнира было признано противостояние между Брэндоном Ройвэлом и Лоном Каваной. Инициатива постоянно переходила от одного бойца к другому, и в итоге в третьем раунде Ройвэл одержал победу удушающим приемом.

В полутяжелом весе зрители стали свидетелями тяжелой травмы. Известный российский боец Никита Крылов в бою против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера не только потерпел поражение, но и был госпитализирован с тяжелой травмой челюсти.

Полные результаты турнира UFC 329:

Весовая категория

Участники боя и результат

Раунд и метод

Полусредний вес

Макс Холлоуэй победил Конора Макгрегора

1-й раунд, TKO (травма)

Легкий вес

Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени

1-й раунд, удушающий прием

Легчайший вес

Марио Баутиста победил Кори Сэндхэгена

Решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Легчайший вес

Брэндон Ройвэл победил Лона Кавану

3-й раунд, удушающий прием

Легкий вес

Кинг Грин победил Терренса Маккинни

1-й раунд, технический нокаут

Полутяжелый вес

Роберт Уиттакер победил Никиту Крылова

3-й раунд, технический нокаут

Тяжелый вес

Гейбл Стивсон победил Илайшу Эллисона

1-й раунд, технический нокаут

Легчайший вес

Адриан Янес победил Коди Гарбрандта

1-й раунд, технический нокаут

Полулегкий вес

Люк Райли победил Кая Камаку

1-й раунд, технический нокаут

Женщины (легчайший вес)

Ван Сун победила Трейси Кортес

Решение судей (29-27, 29-27, 29-27)

Средний вес

Дамиан Пиньяс победил Сезара Алмейду

1-й раунд, технический нокаут

Легчайший вес

Фарид Башарат победил Джона Гарсию

Решение судей (30-27, 30-27, 29-28)

Средний вес

Райан Гандра победил Зака Риза

1-й раунд, технический нокаут

Легчайший вес

Алессандро Коста победил Коди Дёрдена

2-й раунд, удушающий прием

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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