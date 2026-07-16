На станции «Турон» обрушился потолок: двое пострадавших

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На станции «Турон» надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена на пассажирскую платформу обрушились элементы декоративного покрытия потолка. В результате инцидента двое пассажиров получили легкие телесные повреждения, движение поездов на станции было временно приостановлено.

Инцидент произошел днем

По данным ГУП «Тошкент метрополитени», происшествие случилось 16 июля в 14:34 на станции «Турон».

Часть потолка сместилась и упала на платформу станции. Двум пострадавшим пассажирам была оказана необходимая первая медицинская помощь на месте.

Хокимият города Ташкента также подтвердил факт происшествия, сообщив, что, по предварительным данным, повреждена декоративная часть потолочной конструкции станции.

Причины происшествия изучает специальная комиссия

В настоящее время специалисты метрополитена и профильных организаций проводят визуальный и технический осмотр конструкций станции.

Для установления точных причин инцидента создана специальная комиссия. Параллельно ведутся работы по восстановлению поврежденных участков и устранению выявленных недостатков.

Для пассажиров запущены бесплатные автобусы

В связи с проведением проверочных и ремонтных работ движение поездов на станции «Турон» временно ограничено.

Для обеспечения перевозки пассажиров между станциями «Кипчак» и «Курувчилар» организовано движение бесплатных метробусов.

По информации столичного хокимията, на прилегающие к станции маршруты выведено восемь дополнительных автобусов. Интервал их движения составляет три минуты. Сотрудники службы безопасности дорожного движения регулируют транспортный поток в данном районе.

Метрополитен принес извинения пассажирам

ГУП «Тошкент метрополитени» принесло извинения пассажирам за возникшие временные неудобства.

В заявлении компании подчеркивается, что обеспечение безопасности пассажиров является приоритетной задачей. О том, когда движение на станции будет полностью восстановлено, будет сообщено после завершения технического обследования и ремонтных работ.

Как вы считаете, нужно ли усилить технический контроль на новых и действующих станциях метро?