Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)

·42·Маданият
Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйи тантаналари давом этмоқда. Кун давомида сизларга куёв навкарга тайёргарлик, куёвнинг жўралари билан келин уйига йўл олгани ҳамда куёв ошидан лавҳаларни улашиб бордик.

Энди эса ижтимоий тармоқларда тўйнинг кечки базмидан олинган янги видеолар тарқалмоқда. Уларда келин ва куёвнинг тўйхонага миллий анъаналаримизга хос ва кўркам тарзда кириб келгани акс этган. Мазкур лаҳзалар қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди.

Шунингдек, тантанали оқшомда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бир қатор футболчилари ҳам иштирок этиб, ёшларни ушбу унутилмас кун билан табриклагани видеоларда кўринади.

Ижтимоий тармоқларда эса мухлислар Аббосбек Файзуллаев ва унинг турмуш ўртоғини самимий табриклаб, уларга узоқ умр, бахт-саодат ва мустаҳкам оила тилаб эзгу тилакларини йўллашда давом этмоқда.

Маълумотларга кўра, никоҳ тўйи Тошкент шаҳридаги "Versal" саройи тантаналар мажмуасида ўтказилмоқда.

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистонТошкентВерсал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Бугун, 20:56Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?Зуҳра Солиевага энг кўп бериладиган 5 та савол қандай?Бугун, 20:53Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Бугун, 20:38Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказидаТўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказидаБугун, 20:35Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Зебо Раҳимованинг 30-саёҳат давлати бу сафар Монако бўлди!Бугун, 19:38IU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиIU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди