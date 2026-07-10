Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйи тантаналари давом этмоқда. Кун давомида сизларга куёв навкарга тайёргарлик, куёвнинг жўралари билан келин уйига йўл олгани ҳамда куёв ошидан лавҳаларни улашиб бордик.
Энди эса ижтимоий тармоқларда тўйнинг кечки базмидан олинган янги видеолар тарқалмоқда. Уларда келин ва куёвнинг тўйхонага миллий анъаналаримизга хос ва кўркам тарзда кириб келгани акс этган. Мазкур лаҳзалар қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари эътиборини тортди.
Шунингдек, тантанали оқшомда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг бир қатор футболчилари ҳам иштирок этиб, ёшларни ушбу унутилмас кун билан табриклагани видеоларда кўринади.
Ижтимоий тармоқларда эса мухлислар Аббосбек Файзуллаев ва унинг турмуш ўртоғини самимий табриклаб, уларга узоқ умр, бахт-саодат ва мустаҳкам оила тилаб эзгу тилакларини йўллашда давом этмоқда.
Маълумотларга кўра, никоҳ тўйи Тошкент шаҳридаги "Versal" саройи тантаналар мажмуасида ўтказилмоқда.
…