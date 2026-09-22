Пятиклассник управлял автомобилем Тракер своего отца

·88·Общество
Пятиклассник управлял автомобилем Тракер своего отца

В Сохском районе Ферганской области пятиклассник управлял принадлежащим его отцу автомобилем Тракер, как было установлено.

Выяснилось, что ученик 5-го класса 11-й школы управлял транспортным средством. Об инциденте стало известно после распространения видео в социальных сетях.

Автомобиль был остановлен соответствующими службами и помещен на штрафстоянку. В отношении отца ребенка был составлен административный протокол.

Управление автомобилем несовершеннолетним противоречит требованиям безопасности дорожного движения, в связи с чем были приняты соответствующие меры.

ФерганаСохTrackerБезопасность Дорожного ДвиженияОбщество
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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