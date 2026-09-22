В Бешарыке женщину с 3 детьми вселили в дом

В жизни могут возникнуть различные семейные ситуации, разногласия и испытания. Но в любом случае дети не должны оставаться на улице, а у женщины и детей должен быть кров.

В Бешарыкском районе одна из таких ситуаций была положительно решена при вмешательстве государственных исполнителей Бюро принудительного исполнения.

В ходе исполнительных действий женщина, проживающая с 3 детьми, была вселена в дом своего супруга, и ее право на проживание было обеспечено.

Ведь для ребенка самое главное — это кров, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.