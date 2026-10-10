В Ташкенте временно изменилось движение автобусов

·3·Общество
В Ташкенте временно изменилось движение автобусов

В Ташкенте из-за строительства специальной полосы для автобусов (BRT) на улице Шахрисабз временно изменено движение пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщило Главное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента.

Сообщается, что в связи с проведением строительных работ временно ограничен левый поворот на пересечении улиц Шахрисабз и Истиқбол.

В связи с этим движение автобусов под номерами 2, 26, 37, 68 и 93 из центра города организовано в одностороннем порядке по улицам Шахрисабз, Махтумкули и С. Азимова.

Toshkent shahridagi ko‘chalar bo‘ylab avtobus yo‘nalishlari ko‘rsatilgan xarita.

По данным Главного управления, на данном участке возможно увеличение транспортного потока и образование пробок. Это может привести к увеличению интервалов движения автобусов. Кроме того, в зависимости от ситуации в маршруты могут быть внесены дополнительные изменения.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и учитывать возможные задержки.

Ташкентулица ШахрисабзBRTавтобусные маршруты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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