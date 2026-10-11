Беспорядки после визита MrBeast в Самарканд заставили общественность задуматься

Визит самого известного в мире ютубера Мистера Биста (MrBeast) в исторический центр Узбекистана — город Самарканд — обернулся неожиданным ажиотажем и серьезными беспорядками. Знаменитый гость, планировавший снять на фоне исторических памятников масштабный видеопроект, рассчитанный на сотенную многомиллионную аудиторию, не смог завершить задуманное и был вынужден досрочно покинуть город.

В распространившихся в социальных сетях кадрах запечатлено, как тысячи подростков и маленьких детей бежали за машинами, неконтролируемо передвигаясь по улицам и создавая давку.

Что произошло? Хаос на улицах и неконтролируемая толпа

Кадры с места происшествия наглядно показывают, насколько серьезный характер приобрела ситуация: