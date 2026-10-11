Беспорядки после визита MrBeast в Самарканд заставили общественность задуматься

·89·Общество
Беспорядки после визита MrBeast в Самарканд заставили общественность задуматься

Визит самого известного в мире ютубера Мистера Биста (MrBeast) в исторический центр Узбекистана — город Самарканд — обернулся неожиданным ажиотажем и серьезными беспорядками. Знаменитый гость, планировавший снять на фоне исторических памятников масштабный видеопроект, рассчитанный на сотенную многомиллионную аудиторию, не смог завершить задуманное и был вынужден досрочно покинуть город.

В распространившихся в социальных сетях кадрах запечатлено, как тысячи подростков и маленьких детей бежали за машинами, неконтролируемо передвигаясь по улицам и создавая давку.

Что произошло? Хаос на улицах и неконтролируемая толпа

Кадры с места происшествия наглядно показывают, насколько серьезный характер приобрела ситуация:

  • Давка вокруг Регистана: В районе появления блогера собрались сотни людей, что создало колоссальную нагрузку на правоохранительные органы, задействованные для обеспечения безопасности;

  • Дети, преследовавшие автомобили: Многие дети школьного возраста и младше, полностью забыв о безопасности дорожного движения, бежали по улице вслед за транспортными средствами;

  • Падения и опасные столкновения: В толпе маленькие дети падали на землю и рисковали быть затоптанными, взрослые и сотрудники органов внутренних дел с трудом вытаскивали их из давки;

  • Отмененные съемки: Когда обеспечение безопасности стало невозможным, блогер решил остановить проект и уехать из Самарканда, не пробыв там и суток.

    Упущенный многомиллионный пиар

    Мистер Бист своими видео охватывает сотни миллионов зрителей по всему миру:

    • Бесценная возможность для туризма: Ролик, который он планировал снять в Самарканде, мог стать беспрецедентной глобальной бесплатной рекламой для туризма, истории и культуры Узбекистана;

    • Неприятное впечатление: Из-за беспорядков и срыва общественной безопасности этот масштабный проект был остановлен, а страна столкнулась с риском распространения негативного контента на международной арене.

    Урок для общества: воспитание молодежи и влияние массовой культуры

    Данная ситуация в Самарканде вызвала серьезные споры среди активистов социальных сетей, интеллигенции и родителей:

    • Слепое подражание: Как отмечают очевидцы инцидента, многие бегавшие дети даже не до конца осознавали, кто такой Мистер Бист и чем он занимается, просто поддавшись «шоу» и шумихе;

    • Ответственность родителей: Еще раз доказано, что содержательная организация досуга подрастающего поколения, обучение их личным границам и культуре поведения в общественных местах являются актуальным вопросом;

    • Необходимость духовного иммунитета: Массовый психоз на уровне поклонения интернет-звездам показывает необходимость серьезной работы над воспитанием молодежи, их ценностями и целями.

    Это событие стало важным предупреждением не только для пересмотра мер безопасности при проведении крупных международных мероприятий и встрече известных гостей, но и для усиления внимания к духовному воспитанию молодежи.

Мистер БистСамаркандВизит Мистера Биста в Самарканд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

МрБеаст, у которого 500 млн подписчиков, женился: таинственный остров на свадьбе...МрБеаст, у которого 500 млн подписчиков, женился: таинственный остров на свадьбе...23 июля 15:32Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?Вчера 10:52Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отмененаСотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу MrBeast, поездка знаменитого блогера отмененаСегодня 14:28В Баку ученики со слезами проводили учительницу, уволенную из-за хиджабаВ Баку ученики со слезами проводили учительницу, уволенную из-за хиджабаСегодня 14:18В Андижане грузовик с отказавшими тормозами протаранил семь машин. Есть жертвыВ Андижане грузовик с отказавшими тормозами протаранил семь машин. Есть жертвыСегодня 13:57В Ташкенте сдал сбой «Yandex Go»: пользователи не могут вызвать таксиВ Ташкенте сдал сбой «Yandex Go»: пользователи не могут вызвать таксиСегодня 13:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех