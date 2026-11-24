Узгидромет сообщил прогноз погоды, ожидаемой в городе Ташкенте завтра, 25 ноября.

Согласно прогнозу, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит 8–10 градусов тепла, днем — 20–22 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 9–14 м/с. Температура ночью 3–8 градусов тепла, днем 15–20 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 9–14 м/с. Температура ночью 7–12 градусов тепла, днем 20–25 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 7–12 градусов тепла, днем 18–23 градуса тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 8–13 градусов тепла, днем 22–27 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 13–18 градусов тепла.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 4–9 градусов тепла, днем 10–15 градусов тепла.