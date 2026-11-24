В индийском штате Керала 17-летняя девушка столкнулась с тяжелым заболеванием почек из-за использования крема от прыщей и пигментации. Лабораторные анализы показали, что содержание ртути в составе продукта в несколько тысяч раз превышает установленную норму. Полиция начала расследование в отношении компании-производителя крема. Об этом сообщает BBC.

Девушка приобрела крем около года назад через рекламу в социальных сетях и за это время использовала три баночки. Компания рекомендовала применять средство регулярно каждую ночь для избавления от прыщей и пигментации.

Однако через один-два месяца использования у подростка начались усталость, головные боли, головокружение и бессонница. Позже у нее начали отекать лицо и ноги. Родители доставили ее в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно данным больницы Астер МИМС Мотер, анализы выявили в составе крема 12 500 ппм ртути. При этом допустимое содержание этого вещества в косметических средствах должно составлять менее 1 ппм.

Нефролог Сатиш отметил, что у девушки развилась мембранозная нефропатия — заболевание, при котором повреждаются фильтрующие элементы почек и через мочу выводится большое количество белка. Специалисты предполагают, что ртуть впиталась через кожу в кровь и нанесла вред почкам.

Врачи лечили девушку препаратами, снижающими воздействие токсичных веществ. Через месяц ее выписали из больницы, и она продолжает лечение дома. Однако подросток рассказала BBC, что у нее все еще есть проблемы со здоровьем и ей трудно учиться.

«Она еще не полностью выздоровела, и для восстановления требуется время», — сказал доктор Сатиш.

Хотя в Индии высок спрос на кремы для отбеливания кожи, специалисты предупреждают, что в составе некоторых продуктов могут содержаться токсичные металлы, такие как ртуть и свинец. Продажа таких средств через социальные сети затрудняет контроль над ними.

В настоящее время полиция штата Керала проводит расследование по данному факту. Комиссия по защите прав детей штата также возбудила дело в отношении компании-производителя крема.