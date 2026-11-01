В законе такого ограничения нет: может ли разница в возрасте стать препятствием для брака?

В социальных сетях распространилось очередное резонансное видеообращение гражданина, желающего вступить в брак. По словам автора обращения, когда он и его будущая супруга обратились в отдел ЗАГС для регистрации брака, ответственные сотрудники дали им странный отказ — из-за того, что женщина старше его на 6 лет, сотрудники заявили, что «молодые люди несоразмерны друг другу», и отказали в регистрации брака.

Данный видеоролик вызывает резкое недовольство и бурные обсуждения среди пользователей сети.

Доводы заявителя: истинная причина — отказ от платных услуг?

По мнению гражданина, разница в возрасте здесь может быть лишь выдуманным предлогом:

Обязательство «торжественной регистрации»: Заявитель утверждает, что истинная причина отказа связана с тем, что они отказались от предложенной сотрудниками ЗАГСа дополнительной платной церемонии торжественной регистрации брака и сопутствующего мероприятия;

Неофициальные требования: В социальных сетях и ранее подвергались критике случаи, когда такие добровольные услуги навязывались гражданам в принудительном порядке, а при получении отказа создавались искусственные препятствия.

Что говорит законодательство? Разница в возрасте не может быть основанием

Согласно Семейному кодексу Республики Узбекистан и действующим нормативно-правовым актам, подобные действия органов ЗАГС являются абсолютно незаконными:

Нет ограничений по разнице в возрасте: В законодательстве не установлено никаких ограничительных норм или требований о «соразмерности» по возрасту между вступающими в брак;

Условия брака строги: Согласно семейному законодательству, для заключения брака достаточно добровольного согласия обеих сторон, достижения ими брачного возраста (18 лет), а также отсутствия препятствий, таких как близкое родство или недееспособность;

Обязанность регистрации: Если соблюдены все предусмотренные законом требования, государственный орган обязан зарегистрировать брак в установленном порядке. Личные взгляды сотрудников или отказ от добровольных услуг не могут быть причиной для непринятия заявления и влекут за собой ответственность.

На данный момент Министерство юстиции или соответствующий отдел ЗАГС еще не дали официального комментария по поводу данного видеообращения.