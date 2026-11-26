Новые цены на модели AirPods и Apple Watch
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- По состоянию на 26 ноября 2026 года объявлены новые цены на различные поколения и модели наушников AirPods и смарт-часов Apple Watch.
- Цена на наушники AirPods составляет от 104 до 449 долларов.
- Устройства Apple Watch, включая модели SE, Ultra и новые модели 12-го поколения, предлагаются к продаже по цене от 199 до 1099 долларов в зависимости от размера и цвета.
По состоянию на 26 ноября 2026 года представлены цены на наушники AirPods и смарт-часы Apple Watch. В списке приведены различные поколения AirPods, Apple Watch, модели SE и Ultra, а также их варианты в зависимости от размера и цвета, а не объема памяти.
Наушники AirPods:
• AirPods 2.1 — 104 доллара;
• AirPods 4 — 109 долларов;
• AirPods 4 АНК Вирелесс — 139 долларов;
• AirPods 5 АНК — 139 долларов;
• AirPods 5 АНК Вирелесс — 159 долларов;
• AirPods Pro Лигхтнинг — 169 долларов;
• AirPods Pro 2 Тйпе-К — 189 долларов;
• AirPods Pro 3 — 209 долларов;
• AirPods Max 2023 — 379 долларов;
• AirPods Max 2 2024 — 439 долларов;
• AirPods Max 2 2026 — 449 долларов.
Apple Watch 11 и 12, модели с ремешком Миланесе:
• Apple Watch 11 2025, 42 мм Миланесе — 699 долларов;
• Apple Watch 11 2025, 46 мм Миланесе — 759 долларов;
• Apple Watch 12 2026, Миланесе — 1029 долларов.
Apple Watch 11 2025:
• 42 мм Джет Блак — 349 долларов;
• 42 мм Спаке Грай — 349 долларов;
• 42 мм Росе Голд — 379 долларов;
• 42 мм Силвер — 379 долларов;
• 46 мм Джет Блак — 379 долларов;
• 46 мм Спаке Грай — 379 долларов;
• 46 мм Силвер — 369 долларов;
• 46 мм Голд — 359 долларов (распродажа).
Apple Watch 12 2026, новая модель:
• 42 мм — 419 долларов;
• 46 мм — 449 долларов.
Apple Watch 9:
41 мм:
• Миднигхт — 279 долларов;
• Силвер — 249 долларов.
45 мм:
• Миднигхт — 249 долларов (распродажа).
Apple Watch SE 2:
• 40 мм Миднигхт — 199 долларов;
• 40 мм Силвер, Старлигхт — 229 долларов;
• 44 мм Миднигхт — 199 долларов (распродажа);
• 44 мм Силвер, Старлигхт — 239 долларов.
Apple Watch SE 3, новая модель:
• 40 мм Миднигхт — 234 доллара;
• 40 мм Старлигхт — 234 доллара;
• 44 мм Миднигхт — 254 доллара;
• 44 мм Старлигхт — 254 доллара.
Apple Watch Ultra 1 2022:
• 49 мм — 489 долларов (мега-распродажа).
Apple Watch Ultra 2:
• 49 мм Блак — 599 долларов;
• 49 мм Натурал — 599 долларов;
• 49 мм Блак Миланесе — 699 долларов.
Apple Watch Ultra 3 2025:
• 49 мм Блак — 639 долларов (распродажа);
• 49 мм Натурал — 639 долларов.
Apple Watch Ultra 4, новая модель:
• 49 мм — 779 долларов;
• 49 мм Миланесе — 1099 долларов.
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