По состоянию на 26 ноября 2026 года представлены цены на наушники AirPods и смарт-часы Apple Watch. В списке приведены различные поколения AirPods, Apple Watch, модели SE и Ultra, а также их варианты в зависимости от размера и цвета, а не объема памяти.

Наушники AirPods:

• AirPods 2.1 — 104 доллара;

• AirPods 4 — 109 долларов;

• AirPods 4 АНК Вирелесс — 139 долларов;

• AirPods 5 АНК — 139 долларов;

• AirPods 5 АНК Вирелесс — 159 долларов;

• AirPods Pro Лигхтнинг — 169 долларов;

• AirPods Pro 2 Тйпе-К — 189 долларов;

• AirPods Pro 3 — 209 долларов;

• AirPods Max 2023 — 379 долларов;

• AirPods Max 2 2024 — 439 долларов;

• AirPods Max 2 2026 — 449 долларов.

Apple Watch 11 и 12, модели с ремешком Миланесе: