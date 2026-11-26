Представлены цены на ноутбуки Apple MacBook Air по состоянию на 26 ноября 2026 года. В список вошли MacBook Neo 2026, а также 13- и 15-дюймовые модели с процессорами М4 и М5. Устройства предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти и цвета.

MacBook Neo 2026, новая модель:

• 8/256 ГБ Китрус — 709 долларов;

• 8/256 ГБ Силвер — 719 долларов;

• 8/256 ГБ Индиго — 719 долларов;

• 8/256 ГБ Блуш — 719 долларов;

• 8/512 ГБ — 819 долларов.

MacBook Air М4, 13 дюймов, 2025: