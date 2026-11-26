MacBook Neo, Air М4 и М5: цены на 26 ноября
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- Новые цены на ноутбуки Apple MacBook Air были объявлены по состоянию на 26 ноября 2026 года.
- В список вошли MacBook Neo 2026, а также модели с процессорами М4 и М5 на 13 и 15 дюймов.
- Стоимость устройств установлена в диапазоне от 709 до 2199 долларов в зависимости от объема памяти, цвета и типа модели.
- Отмечается, что указанные цены могут меняться ежедневно.
Представлены цены на ноутбуки Apple MacBook Air по состоянию на 26 ноября 2026 года. В список вошли MacBook Neo 2026, а также 13- и 15-дюймовые модели с процессорами М4 и М5. Устройства предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти и цвета.
MacBook Neo 2026, новая модель:
• 8/256 ГБ Китрус — 709 долларов;
• 8/256 ГБ Силвер — 719 долларов;
• 8/256 ГБ Индиго — 719 долларов;
• 8/256 ГБ Блуш — 719 долларов;
• 8/512 ГБ — 819 долларов.
MacBook Air М4, 13 дюймов, 2025:
• 16/256 ГБ — 1179 долларов (Сале);
• 16/512 ГБ — 1189 долларов;
• 16/1 ТБ — 1549 долларов;
• 24/512 ГБ — 1399 долларов (Сале).
MacBook Air М4, 15 дюймов, 2025:
• 16/256 ГБ — 1399 долларов (Сале);
• 16/512 ГБ — 1429 долларов;
• 16/1 ТБ — 1699 долларов;
• 24/512 ГБ — 1619 долларов.
MacBook Air М5, 13 дюймов, 2026, новая модель:
• 16/512 ГБ — 1199 долларов;
• 16/1 ТБ — 1519 долларов.
MacBook Air М5, 15 дюймов, 2026, новая модель:
• 16/512 ГБ — 1449 долларов;
• 16/1 ТБ — 1799 долларов;
• 24/1 ТБ — 2199 долларов.
Цены могут меняться ежедневно. Указанные значения актуальны на 26 ноября 2026 года.
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