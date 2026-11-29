В казахстанском городе Жаркент в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как голубь склонил голову и некоторое время неподвижно стоял во время чтения Священного Корана.

На кадрах, снятых одним из местных жителей, видно, как голубь, находящийся на тротуаре, опустил голову, пока из динамиков мечети звучали аяты Корана.

Пользователи соцсетей, увидевшие видео, сравнили позу голубя с земным поклоном (саджда) и выразили самые разные мнения. Некоторые назвали это явление удивительным.

Ролик за короткое время стал вирусным и привлек внимание множества пользователей. Однако официальных или научных комментариев о причинах поведения птицы на видео пока не поступало.