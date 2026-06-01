Манчестер Юнайтед ускорил переговоры по трансферу Матеуса Фернандеса

Команда «Манчестер Юнайтед» в рамках летнего трансферного окна всерьез вступила в борьбу за полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Матеуса Фернандеса, чтобы усилить среднюю линию. Ожидается, что 21-летний футболист покинет лондонский клуб после неудачного сезона, и на данный момент «красные дьяволы» лидируют в этой гонке. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство клуба рассматривает молодого португальского таланта как долгосрочное решение. Согласно плану, Матеус Фернандес должен составить тандем в обновленном центре полузащиты с капитаном команды Бруну Фернандешем. По имеющимся данным, трансферный комитет «Манчестер Юнайтед» активизировал контакты с представителями игрока.

Перспектива переезда на «Олд Траффорд» выглядит для молодого футболиста очень привлекательной, особенно учитывая его желание выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако конкуренция за этот трансфер довольно высока. В то время как «Арсенал» видит в нем достойную замену Кристиану Нёргору, «ПСЖ» и «Атлетико Мадрид» также внимательно следят за ситуацией.

Кроме того, к гонке присоединились другие представители Английской Премьер-лиги — «Челси» и «Астон Вилла». Из итальянской Серии А заполучить полузащитника не прочь такие гранды, как «Интер», «Ювентус» и «Наполи». В прошлом году «Вест Хэм» приобрел футболиста за 38 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящее время лондонский клуб оценивает Фернандеса в сумму около 42–50 миллионов фунтов, однако вылет команды в низший дивизион может привести к снижению этой цены. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2030 года и не содержит пункта об отступных, но из-за финансового давления ожидается, что «Вест Хэм» будет вынужден его продать.