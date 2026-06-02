Звезда «Челси» Алехандро Гарначо показал новую татуировку на всю спину

Алехандро Гарначо всегда был в центре внимания благодаря своим смелым решениям. На этот раз вингер «Челси» вывел свою страсть к нательной живописи на новый уровень. Игрок сборной Аргентины продемонстрировал масштабную татуировку, покрывающую всю спину, с изображением одного из самых известных кинозлодеев. Об этом сообщает Goal.com .

21-летний нападающий завершил этот проект в сотрудничестве со всемирно известным мастером Хоакином Гангой. Татуировка изображает легендарного Джокера в исполнении Хита Леджера из фильма «Тёмный рыцарь» 2008 года. На рисунке персонаж держит в руке игральную карту, а рядом с ним написана знаменитая фраза «Вхй со сериус?».

Ганга считается гигантом в своей сфере, ранее он работал с такими мировыми звездами, как ЛеБрон Джеймс, Дрейк и Пост Мэлоун. Для реализации этого масштабного проекта Гарначо отправился в Лос-Анджелес. Другие татуировки на теле футболиста также отражают его интересы: на руке изображены персонажи сериалов «Побег» и «Очень странные дела», а на ноге — герой аниме «Капитан Цубаса».

Пока Гарначо попадает в заголовки газет своим внешним видом вне поля, его будущее на «Стэмфорд Бридж» остается под вопросом. Несмотря на большие надежды, он не смог показать стабильную игру в Лондоне. «Челси» готов рассмотреть предложения по футболисту, который в дебютном сезоне забил всего 8 голов во всех турнирах.

Несмотря на низкую результативность в английской Премьер-лиге, к нему проявляют интерес итальянские клубы. В частности, «Наполи» намерен подписать нападающего. Однако любой трансфер будет зависеть от финансовых требований «Челси», поскольку клуб хочет вернуть большую часть средств, выплаченных «Манчестер Юнайтед» 12 месяцев назад.