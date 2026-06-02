Стало известно, что Хожиакбар Алижонов восстановится после травмы за одну неделю

В то время как национальная сборная Узбекистана продолжает подготовку к чемпионату мира, поступили неприятные новости о составе. Защитник нашей сборной Хожиакбар Алижонов почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время тренировки.

Как сообщает пресс-служба АФУ, футболист прошел медицинскую диагностику и клиническое обследование. По заключению специалистов, для полного восстановления Алижонову потребуется около одной недели.

Эта ситуация является важным сигналом для сборной, готовящейся к чемпионату мира. Ведь перед мундиалем физическое состояние каждого игрока, переносимость тренировочных нагрузок и процесс восстановления имеют особое значение. Особенно сейчас, когда конкуренция в линии обороны возросла, здоровье каждого игрока крайне важно для штаба Каннаваро.

В сообщении АФУ говорится, что в данный момент Хожиакбар Алижонов проходит индивидуальное восстановление под наблюдением медицинского штаба. Это означает, что футболист временно отстранен от общих групповых тренировок. Основная цель — не усугубить травму, полностью восстановить мышцу и безопасно вернуть игрока на поле.

«В данный момент Алижонов проходит индивидуальное восстановление под наблюдением медицинского штаба», — говорится в сообщении.

Дискомфорт в икроножной мышце — частое явление в футболе. Особенно высокие тренировочные нагрузки, длительные перелеты, смена климата и условий полей создают дополнительную нагрузку на организм. Поэтому вполне естественно, что тренерский штаб и медицинская группа проявляют осторожность в таких ситуациях.

Алижонов является одним из ключевых игроков нашей сборной. Он выделяется активными действиями в обороне, подключениями к атакам по флангу и решительностью в прерывании атак соперника. Поэтому его переход на индивидуальные тренировки, пусть даже на короткий срок, закономерно привлекает внимание болельщиков.

Напомним, что национальная сборная Узбекистана в рамках подготовки к чемпионату мира провела товарищеский матч против Канады и уступила со счетом 0:2. Этот поединок стал полезным испытанием для подопечных Фабио Каннаваро. В ходе игры проявились сильные и слабые стороны команды, стало понятно, что нужно работать над адаптацией к международному темпу.

После матча с Канадой любые новости о травмах в команде воспринимаются серьезно. Ведь впереди еще важные этапы подготовки и исторические матчи на чемпионате мира. Главная задача для тренерского штаба сейчас — привести игроков в физически здоровое, морально готовое и тактически стабильное состояние.

Недельный срок восстановления Алижонова не является критическим. Однако в этот период футболист должен беречь себя, строго следовать медицинским рекомендациям и не спешить с возвращением на поле. Ведь перед чемпионатом мира важно принимать решения, думая не об одном матче, а о всем турнире.

Для сборной Узбекистана важен каждый футболист. Особенно перед первым мундиалем каждая деталь состава, каждая позиция и каждый здоровый игрок имеют огромное значение. Поэтому процесс восстановления Алижонова находится под пристальным вниманием.

Болельщики ждут скорейшего выздоровления игрока и его возвращения к тренировкам в общей группе. По мере приближения чемпионата мира каждое сообщение приобретает большой вес. В текущей ситуации самый верный путь — не торопиться, полностью вылечить травму и вернуться на поле готовым на 100%.

Для Алижонова эта небольшая пауза не должна стать большой проблемой. Благодаря контролю медицинского штаба, индивидуальным занятиям и правильному восстановлению он вскоре сможет вернуться в строй. В предстоящих исторических испытаниях для нашей сборной каждый здоровый футболист на вес золота.