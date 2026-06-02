Штеффен Фройнд: У Англии больше шансов на ЧМ-2026, чем у Германии

·38·Спорт
Штеффен Фройнд: У Англии больше шансов на ЧМ-2026, чем у Германии
Аудиоверсия

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии» Штеффен Фройнд высоко оценил шансы сборной Англии перед чемпионатом мира 2026 года. По его мнению, «три льва» сейчас превосходят Германию по глубине и качеству состава. Фройнд назвал широту выбора игроков главным преимуществом англичан. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Говоря о назначении Томаса Тухеля, бывший немецкий футболист указал на одну слабую сторону тренера. По словам Фройнда, проблемы Тухеля в выстраивании личных отношений с игроками могут навредить команде в решающий момент. В качестве примера он отметил, что в «Баварии» Венсан Компани показывает лучшие результаты в коммуникации с футболистами, чем это делал Тухель.

«Шансы Англии на победу на чемпионате мира определенно выше, чем у Германии. В Германии до сих пор идут споры по поводу состава, а для Англии выбор 26 игроков станет для Тухеля сложнейшей задачей, так как вариантов очень много», — объяснил Фройнд.

Он также критически оценил нынешнее состояние сборной Германии. Несмотря на наличие таких талантов, как Джамал Мусиала и Флориан Вирц, он отметил, что команда Юлиана Нагельсмана может не удержать баланс в играх против грандов вроде Бразилии или Франции. По мнению Фройнда, в долгосрочном турнире командное единство станет самым важным фактором.

ФутболЧемпионат мира 2026Сборная АнглииСборная ГерманииТомас Тухель
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»