Штеффен Фройнд: У Англии больше шансов на ЧМ-2026, чем у Германии

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии» Штеффен Фройнд высоко оценил шансы сборной Англии перед чемпионатом мира 2026 года. По его мнению, «три льва» сейчас превосходят Германию по глубине и качеству состава. Фройнд назвал широту выбора игроков главным преимуществом англичан. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Говоря о назначении Томаса Тухеля, бывший немецкий футболист указал на одну слабую сторону тренера. По словам Фройнда, проблемы Тухеля в выстраивании личных отношений с игроками могут навредить команде в решающий момент. В качестве примера он отметил, что в «Баварии» Венсан Компани показывает лучшие результаты в коммуникации с футболистами, чем это делал Тухель.

«Шансы Англии на победу на чемпионате мира определенно выше, чем у Германии. В Германии до сих пор идут споры по поводу состава, а для Англии выбор 26 игроков станет для Тухеля сложнейшей задачей, так как вариантов очень много», — объяснил Фройнд.

Он также критически оценил нынешнее состояние сборной Германии. Несмотря на наличие таких талантов, как Джамал Мусиала и Флориан Вирц, он отметил, что команда Юлиана Нагельсмана может не удержать баланс в играх против грандов вроде Бразилии или Франции. По мнению Фройнда, в долгосрочном турнире командное единство станет самым важным фактором.