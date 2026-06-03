Суперкомпьютер высоко оценил шансы Узбекистана на ЧМ-2026

В то время как внимание всего мира приковано к приближающемуся чемпионату мира по футболу 2026 года, известный Opta Аналйст портал с помощью специального суперкомпьютера проанализировал шансы участников предстоящего мундиаля. Этот новый рейтинг, опубликованный для любителей футбола и статистики, имеет огромное значение и является радостной новостью для нас, узбекистанских болельщиков. Ведь электронный «предсказатель» дал весьма позитивную оценку возможностям нашей национальной сборной.

Хотя суперкомпьютер оценил вероятность завоевания нами главного трофея в скромные 0,1%, шансы наших представителей на выход из группового этапа в плей-офф были оценены в целых 42% . Это очень высокий и достойный уважения показатель для команды-дебютанта!

Исторический дебют и гордость Центральной Азии

Предстоящий чемпионат мира, несомненно, будет вписан золотыми буквами в историю спорта нашей страны. Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории выйдет на поле главного футбольного праздника планеты. Примечательно, что наши соотечественники вошли в летопись как первая сборная Центрально-Азиатского региона завоевавшая путевку на этот глобальный турнир.

Согласно данным, на этом мундиале впервые примут участие четыре счастливых дебютанта:

Узбекистан Иордания Кабо-Верде Кюрасао

Математическая симуляция Opta и наши поэтапные шансы

Эти цифры взяты не с потолка. Для подготовки этого прогноза футбольные аналитики с помощью специальной модели провели ровно 10 000 компьютерных симуляций турнира. При этом были полностью учтены международный рейтинг команд, результаты последних матчей, сила составов и потенциал соперников.

Согласно математической модели, поэтапные показатели «Белых волков» выглядят следующим образом:

Выход из группы: ~42% Четвертьфинал (1/4): 3,78% Полуфинал (1/2): 1,16% Выход в финал: 0,32% Чемпионство (Золото): 0,07%

Мнение экспертов: Даже минимальные проценты не означают отсутствие шансов у нашей сборной. В футболе чудеса могут происходить каждую секунду, а 42-процентная вероятность свидетельствует о том, что наши представители способны составить серьезную конкуренцию в группе.

Кто фавориты мундиаля?

Согласно расчетам суперкомпьютера, главным претендентом на титул короля турнира является действующий чемпион Европы — сборная Испании . Она возглавляет список с показателем 16,1%.

Топ-10 и их шансы на чемпионство:

Место Сборная Шанс на чемпионство 1 Испания 16,1% 2 Франция 13,0% 3 Англия 11,2% 4 Аргентина (Действующий чемпион мира) 10,4%

В топ-10 также вошли сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду, пентакампеоны из Бразилии, а также команды Германии, Нидерландов, Норвегии и Бельгии.

А мы верим в наших парней! Желаем национальной сборной грандиозных побед в историческом турнире и следите за дневниками ЧМ-2026 и самыми захватывающими новостями на страницах Замин!