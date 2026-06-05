Один из самых успешных и влиятельных руководителей мирового футбола, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остановился на грандиозных достижениях команды и финансовом взлете в период его правления. Опытный функционер сравнил тяжелое положение клуба в первые годы его прихода к власти с глобальным успехом сегодняшнего дня.

Как сообщает издание «Мадрид Зоне», Перес с гордостью рассказал о том, как ему удалось превратить мадридский клуб из состояния на грани финансового краха в самый дорогой спортивный бренд планеты.

От тяжелого прошлого до стоимости в миллиарды евро

Известный испанский руководитель не стал скрывать, что ситуация в начале его пребывания на посту главы «королевского клуба» была совершенно иной. Он охарактеризовал финансовую историю клуба и его текущий статус следующим образом:

«Когда я впервые был избран президентом „Реал Мадрида“ в 2000 году, клуб находился в крайне плачевном финансовом состоянии, не хватало средств даже на выплату зарплат футболистам. Благодаря правильным реформам и стратегическим планам ситуация полностью изменилась. На сегодняшний день общая рыночная стоимость „Реала“ оценивается ровно в 10 миллиардов евро ».

Стоит отметить, что деятельность Флорентино Переса на посту руководителя мадридского гранда делится на два периода. В первый раз он управлял клубом в 2000–2006 годах, а в 2009 году вновь вернулся на эту должность и по сей день остается бессменным лидером команды.

Президентские выборы и столкновение с молодым соперником

В жизни мадридского клуба в эти дни наблюдается самый горячий период не только на поле, но и на уровне руководства. В этом году 7 июня в клубе «Реал» состоятся официальные выборы президента.

Вот информация о возможностях действующего руководителя и его главного соперника на этих выборах:

Кандидаты Разница в возрасте Статус в клубе Главное преимущество Флорентино Перес Опытный лидер Действующий президент Богатый опыт и бренд стоимостью 10 млрд евро Энрике Рикельме Младше Переса на 42 года Единственный официальный соперник Молодой задор и новый взгляд

Предприниматель Энрике Рикельме, выступающий единственным соперником Переса на предстоящих выборах, несмотря на то, что он на целых 42 года моложе действующего президента, предлагает серьезную борьбу. Однако огромный след, оставленный Пересом в истории клуба, и гарантия финансовой стабильности по-прежнему делают его главным фаворитом.

Контекст: Флорентино Перес зарекомендовал себя в современном футболе не только как король трансферов, но и как выдающийся экономист. Путь от проекта «Галактикос» до обновленного величественного стадиона «Сантьяго Бернабеу» превратил мадридский клуб в непобедимую силу. Без сомнения, результат выборов 7 июня определит судьбу клуба на следующее десятилетие.

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