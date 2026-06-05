Эндрик: понять Джуда Беллингема и Трента Александера-Арнолда невозможно

·152·Спорт
Эндрик: понять Джуда Беллингема и Трента Александера-Арнолда невозможно

Бразильский нападающий Эндрик откровенно рассказал о трудных периодах в составе мадридского Реала. По словам молодого таланта, когда ему было сложно пробиться в основной состав, Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд регулярно поддерживали его звонками. Несмотря на сложившуюся крепкую дружбу, Эндрик признался, что до сих пор испытывает трудности с пониманием речи английских футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

19-летний нападающий, вернувшийся в Мадрид после успешной полугодовой аренды в Лионе, заявил, что игровая практика во французском чемпионате вернула ему уверенность в себе. Эндрик подчеркнул, что конкурировать со звездами Реала было непросто, но он многому научился у таких игроков, как Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Родриго, и готов продемонстрировать это на поле.

«Беллингем звонит мне каждый день. Когда мне было тяжело, он поддерживал меня морально. Трент поступает так же, они очень искренние люди. Я стараюсь брать с них пример и учить английский, но понять их речь практически невозможно», — пошутил бразильская звезда в интервью изданию Мен ин Блазерс.

Эндрик добавил, что переход в Лион стал одним из лучших решений в его карьере: благодаря забитым голам и результативным передачам он получил место в сборной. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы закрепиться в составе Реала и достойно защитить честь Бразилии на чемпионате мира.

Реал МадридЭндрикДжуд БеллингемТрент Александер-АрнольдТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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