Президент Реал Мадрида Флорентино Перес планирует совершить крупную сделку по трансферу полузащитника Пари Сен-Жермен Витиньи перед предстоящими выборами в клубе. Португальская звезда рассматривается как главный кандидат для нового проекта команды. Ожидается, что решающую роль в этом трансфере сыграет влияние известного агента Жорже Мендеша. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Кадена СЭР, Флорентино Перес пообещал болельщикам громкий трансфер перед воскресными выборами. Витинья в настоящее время является одним из ключевых игроков Пари Сен-Жермен, а его действующий контракт рассчитан еще на три года. Тем не менее, президент Реал Мадрида серьезно взялся за этот трансфер, чтобы укрепить свои позиции перед голосованием.

Сообщается, что Реал Мадрид готов потратить на этот трансфер до 150 миллионов евро. По мнению испанского журналиста Пакохо Дельгадо, анонс перехода Витиньи может досрочно поставить точку в предвыборной гонке. Также утверждается, что эта сделка является частью проекта, в рамках которого ожидается возвращение Жозе Моуринью в Мадрид.

Ожидается, что Витинья станет центральной фигурой новой линии полузащиты. Кроме того, Реал Мадрид работает над усилением других позиций. Сообщается, что Ибраима Конате может присоединиться к команде в статусе свободного агента, а Дензел Думфрис — за отступные в размере 20 миллионов евро.

Очевидно, что переговоры с Пари Сен-Жермен будут непростыми, однако тесные связи Жорже Мендеша с Жозе Моуринью и руководством Реал Мадрида могут сыграть ключевую роль в осуществлении этого трансфера. Если сделка состоится, Витинья станет одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.