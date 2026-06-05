Родри: Никогда не верил, что выиграю «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что в детстве не мечтал о получении «Золотого мяча». По словам испанской звезды, он считал достижение такого высокого результата невозможным. В интервью изданию ДАЗН футболист рассказал о своей исторической победе и планах на будущее. Об этом сообщает Goal.com

В сезоне-2023/24 Родри выиграл с «Манчестер Сити» Английскую Премьер-лигу, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Также он стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. Эти успехи позволили ему стать первым полузащитником, получившим престижную награду после Луки Модрича из «Реала» в 2018 году.

«Я бы не назвал это мечтой, потому что просто не верил в свою победу. Жизнь может удивить. Я ценю эту награду, но она не была моей главной целью. Это результат хорошо проделанной работы. Для меня и моей семьи это был очень особенный момент», — подчеркнул 29-летний футболист.

Также Родри остановился на молодом таланте «Барселоны» Ламине Ямале. Он назвал партнера по сборной настоящим «монстром» и выразил уверенность, что тот в будущем также выиграет «Золотой мяч». По мнению Родри, Ямаль — замечательный человек не только на поле, но и в жизни.

«Сейчас есть два испанских футболиста: один представляет настоящее, другой — будущее. Ламин Ямаль уже стал звездой, и его будущее впечатляет. Рано или поздно он обязательно выиграет «Золотой мяч». Он отличный парень, я бы хотел, чтобы люди узнали его лучше», — добавил Родри.