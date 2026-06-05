Родри: Никогда не верил, что выиграю «Золотой мяч»

·67·Спорт
Родри: Никогда не верил, что выиграю «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что в детстве не мечтал о получении «Золотого мяча». По словам испанской звезды, он считал достижение такого высокого результата невозможным. В интервью изданию ДАЗН футболист рассказал о своей исторической победе и планах на будущее. Об этом сообщает Goal.com

В сезоне-2023/24 Родри выиграл с «Манчестер Сити» Английскую Премьер-лигу, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Также он стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. Эти успехи позволили ему стать первым полузащитником, получившим престижную награду после Луки Модрича из «Реала» в 2018 году.

«Я бы не назвал это мечтой, потому что просто не верил в свою победу. Жизнь может удивить. Я ценю эту награду, но она не была моей главной целью. Это результат хорошо проделанной работы. Для меня и моей семьи это был очень особенный момент», — подчеркнул 29-летний футболист.

Также Родри остановился на молодом таланте «Барселоны» Ламине Ямале. Он назвал партнера по сборной настоящим «монстром» и выразил уверенность, что тот в будущем также выиграет «Золотой мяч». По мнению Родри, Ямаль — замечательный человек не только на поле, но и в жизни.

«Сейчас есть два испанских футболиста: один представляет настоящее, другой — будущее. Ламин Ямаль уже стал звездой, и его будущее впечатляет. Рано или поздно он обязательно выиграет «Золотой мяч». Он отличный парень, я бы хотел, чтобы люди узнали его лучше», — добавил Родри.

РодриМанчестер СитиЗолотой МячЛамин ЯмальФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...Вчера, 16:35Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеПерес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеВчера, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»