Нике представила звездный рекламный ролик перед чемпионатом мира 2026 года

·76·Спорт
Нике представила звездный рекламный ролик перед чемпионатом мира 2026 года

Компания Нике накануне чемпионата мира 2026 года анонсировала новую кампанию под названием «Рип те Скрипт», собравшую крупнейших звезд мира футбола и мировых знаменитостей. В видеоролике такие герои нашего времени, как Коул Палмер, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, продемонстрировали последние инновации бренда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В кампании приняли участие не только действующие футболисты, но и легенды: Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Роналдиньо, Златан Ибрагимович и Дидье Дрогба. Фильм делает акцент на творческой стороне футбола, продвигая идею отказа от жестких шаблонов и опоры на инстинктивную игру. Также в кадрах можно увидеть таких знаменитостей, как Ким Кардашьян, Трэвис Скотт, ЛеБрон Джеймс и Ченнинг Татум.

По словам вице-президента Нике по глобальному брендингу Хелены Торнтон, кампания основана на убеждении, что самые незабываемые моменты в футболе происходят, когда игроки доверяют своим внутренним ощущениям. «Мы хотели встретиться с футбольным сообществом там, где оно находится — не только на экранах, но и в их мире и субкультурах», — говорит Торнтон.

Помимо фильма, Нике представила и новые продукты. Новая форма сборных оснащена технологией охлаждения Аеро-ФИТ, а обновленные бутсы Меркуриал, Phantom и Тиемпо разработаны для обеспечения скорости, контроля и точности на поле. В рамках кампании также запланированы инициативы, направленные на поддержку молодежного футбола.

NikeФутболКилиан МбаппеЭрлинг ХоландЧемпионат Мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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