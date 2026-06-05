Нике представила звездный рекламный ролик перед чемпионатом мира 2026 года

Компания Нике накануне чемпионата мира 2026 года анонсировала новую кампанию под названием «Рип те Скрипт», собравшую крупнейших звезд мира футбола и мировых знаменитостей. В видеоролике такие герои нашего времени, как Коул Палмер, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, продемонстрировали последние инновации бренда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В кампании приняли участие не только действующие футболисты, но и легенды: Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Роналдиньо, Златан Ибрагимович и Дидье Дрогба. Фильм делает акцент на творческой стороне футбола, продвигая идею отказа от жестких шаблонов и опоры на инстинктивную игру. Также в кадрах можно увидеть таких знаменитостей, как Ким Кардашьян, Трэвис Скотт, ЛеБрон Джеймс и Ченнинг Татум.

По словам вице-президента Нике по глобальному брендингу Хелены Торнтон, кампания основана на убеждении, что самые незабываемые моменты в футболе происходят, когда игроки доверяют своим внутренним ощущениям. «Мы хотели встретиться с футбольным сообществом там, где оно находится — не только на экранах, но и в их мире и субкультурах», — говорит Торнтон.

Помимо фильма, Нике представила и новые продукты. Новая форма сборных оснащена технологией охлаждения Аеро-ФИТ, а обновленные бутсы Меркуриал, Phantom и Тиемпо разработаны для обеспечения скорости, контроля и точности на поле. В рамках кампании также запланированы инициативы, направленные на поддержку молодежного футбола.