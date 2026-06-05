«Реал Мадрид» нацелился на звезду «Манчестер Сити» на трансферном рынке

Интриги вокруг мадридского «Реала» на европейском трансферном рынке накаляются. «Королевский клуб», недавно подписавший талантливого защитника Ибраима Конате, покинувшего «Ливерпуль», не собирается останавливаться на достигнутом. Руководство мадридцев размышляет над очередной мега-сделкой, чтобы усилить центральную линию обороны и создать непобедимый состав на будущее.

Согласно последним данным авторитетного испанского издания АС, гранд Ла Лиги серьезно рассматривает вариант покупки Йошко Гвардиола, одного из ключевых игроков «Манчестер Сити».

Итоги выборов и главный план Переса

Реализация этой трансферной сделки напрямую зависит от важного политического события, ожидаемого в мадридском клубе. По словам инсайдеров, если действующий президент Флорентино Перес одержит победу на текущих выборах, кампания по приглашению хорватского защитника в Мадрид официально стартует.

Радует то, что 24-летний Гвардиол сам искренне хочет продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» и носить белую форму. Однако осуществить этот трансфер будет непросто. Дело в том, что руководство «Манчестер Сити» и лично Хосеп Гвардиола совершенно не хотят отпускать свою звезду. В свою очередь, «Реал» также не готов идти на финансовые риски, выплачивая искусственно завышенные и астрономические суммы за футболиста. Переговоры будут вестись взвешенно.

Статус Гвардиола на трансферном рынке

Несмотря на молодой возраст, футболист уже признан одним из сильнейших защитников мира. Его текущие показатели таковы:

Возраст футболиста Период выступления за «Сити» Срок контракта Рыночная стоимость (Трансфермаркт) 24 года С лета 2023 года До лета 2028 года 70 миллионов евро

Анализ ситуации: То, что после трансфера Ибраима Конате целью стал и Йошко Гвардиол, свидетельствует о стремлении Флорентино Переса построить оборонительную линию «новых непобедимых Галактикос». Хотя действующий контракт с «горожанами» действует до 2028 года, желание футболиста перейти в Мадрид может стать причиной крупного политического противостояния в летнее трансферное окно.

Следите за самыми громкими трансферами европейского футбола, эксклюзивными инсайдами из лагеря «Реал Мадрид» и судьбами мировых звезд вместе с нами на страницах Замин!