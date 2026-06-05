Президент «Фенербахче» приговорен к двум годам лишения свободы

·104·Спорт
Президент «Фенербахче» приговорен к двум годам лишения свободы

Турецкий футбол столкнулся с очередным ужасным и скандальным конфликтом. Президент стамбульского клуба «Фенербахче», одного из грандов страны с самой многочисленной армией болельщиков, Саадеттин Саран по решению суда приговорен к двум годам лишения свободы.

Согласно последним срочным сообщениям турецких СМИ, причиной столь сурового наказания стало незаконное широкое продвижение Сараном азартных игр и призыв населения к активному участию в них. Следует отметить, что реклама запрещенных в Турции азартных игр и тотализаторов считается тяжким преступлением и предусматривает строгие меры наказания. В рамках этого дела виновным также признан родной брат клубного руководителя Кенан Саран, который также был осужден на соответствующий срок лишения свободы.

Накопившиеся проблемы и криминальный след

По мнению спортивных экспертов и инсайдеров, столь суровое наказание руководителя «Фенербахче» — это не просто единичный случай, а логичное завершение проблем, которые «накапливались» в течение длительного времени.

Братья Саран долгое время находились в центре внимания из-за ряда сомнительных финансовых вопросов, внутренних конфликтов и затяжных судебных процессов. Это правонарушение стало последней каплей для справедливой судебной системы.

Черные дни турецкого футбола

К сожалению, в последние годы футбол братской Турции упоминается в новостях чаще из-за подобных негативных событий, чем благодаря красивой игре на поле. В таблице ниже приведены основные факторы, способствующие кризису турецкого футбола:

Тип проблем

Негативное влияние на футбол

Договорные матчи

Полностью подрывают честность соревнований и принципы спортивной справедливости

Пропаганда азартных игр и тотализаторов

Приводит к уголовной ответственности руководителей клубов и должностных лиц

Массовые разоблачения

Наносят серьезный ущерб репутации клубов и турецкого футбола в целом на международной арене

Напомним, что турецкий футбол переживает крайне сложный, запутанный и болезненный период, связанный с разоблачением «договорных матчей» и массовых конфликтов, противоречащих духу спорта. Время покажет, как арест руководителя клуба повлияет на будущее команды и внутреннюю атмосферу.

Комментарий Замин: Тюремное заключение президента такого исторического клуба, как «Фенербахче», за пропаганду азартных игр стало пощечиной для всего турецкого футбола. Стамбульский гранд теперь может столкнуться с серьезным кризисом не только в спортивной конкуренции, но и в системе управления. Надеемся, что эти черные тучи скоро рассеются, и наши братья вернутся к чистому и красивому футболу.

Следите за самыми горячими событиями в европейском и континентальном футболе, скандальными судебными процессами и эксклюзивными аналитическими материалами о жизни ваших любимых команд всегда вместе с нами на страницах Замин!

ФенербахчеСадеттин СаранТурцияСтамбулКенан Саран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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