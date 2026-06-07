Перес и Рикельме борются за руководство клубом

Сегодня проходят выборы президента клуба «Реал Мадрид».

В процессе голосования два кандидата — Флорентино Перес и Энрике Рикельме — соревнуются друг с другом. В ходе предвыборной кампании оба кандидата объявили о своих масштабных планах на будущее клуба.

Флорентино Перес сообщил, что в случае победы планирует назначить Жозе Моуринью главным тренером команды.

Также он пообещал усилить состав, привлекая таких футболистов, как Майкл Олисе и Витинья.

Энрике Рикельме заявил, что в случае победы на выборах приведет в качестве главного тренера Юргена Клоппа.

В его программе также есть план усиления линии атаки Эрлингом Холандом

Отмечается, что на предыдущих выборах Флорентино Перес не сталкивался с таким сильным давлением, как сейчас.

Говорят, что отсутствие трофеев у команды за последние два года, отставка Хаби Алонсо, атмосфера внутри клуба и разногласия между игроками повлияли на его репутацию среди болельщиков.

Ожидается, что окончательные результаты выборов будут объявлены завтра.