«Вильярреал» хочет купить нападающего «Ромы» Артема Довбика

Борьба за усиление состава между грандами и клубами среднего уровня на европейском трансферном рынке становится все более ожесточенной. Украинский талантливый нападающий Артем Довбик, выступающий за итальянский клуб «Рома», оказался в сфере серьезных интересов известного представителя испанской Ла Лиги — команды «Вильярреал». Об этом сообщило одно из самых авторитетных и надежных изданий в мире спорта Испании, Marca со ссылкой на свои источники. Эта трансферная новость указывает на то, что вскоре в Ла Лиге может состояться очередной интересный переход.

Согласно эксклюзивной информации источника, руководство и тренерский штаб «Вильярреала», известного в трансферном мире как «желтая субмарина», поставили целью кардинально усилить линию атаки команды перед новым сезоном. В этом плане они считают 28-летнего украинского форварда наиболее подходящим и достойным вариантом и выразили крайнюю заинтересованность в оформлении его трансфера. Самое главное, что футбол Испании не является для Довбика чем-то чужим. Ранее он выступал за известный клуб «Жирона», поэтому обладает большим богатым опытом игры в Ла Лиге, знает ее стиль, тактику и внутреннюю атмосферу.

Еще один примечательный аспект ситуации заключается в том, что сам Артем Довбик полностью готов покинуть римскую «Рому» в текущее летнее трансферное окно. Поскольку талантливый футболист не включен в стратегические планы и тактические схемы «волков» на новый сезон. Главный тренер римлян решил сформировать линию атаки за счет других игроков.

Стоит отметить, что в завершившемся сезоне украинский нападающий провел за «Рому» в общей сложности 18 матчей во всех официальных турнирах. В этих встречах он трижды поразил ворота соперников и отдал 2 голевые передачи. Теперь он намерен возобновить свою карьеру в близком ему чемпионате Испании и вновь продемонстрировать бомбардирское мастерство в составе «Вильярреала».

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