Эми Мартинес достиг соглашения с Ювентусом

·0·Спорт
Эми Мартинес достиг соглашения с Ювентусом

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес близок к переходу в итальянский «Ювентус». Согласно сообщениям, чемпион мира достиг устной договоренности с туринским грандом. Аргентинский голкипер согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода из Английской Премьер-лиги в Серию А в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Sky Италиа, Мартинес согласовал с «Ювентусом» трехлетний контракт до 2029 года. Вратарь, известный по прозвищу «Дибу», выразил готовность снизить свою текущую зарплату с 7 миллионов евро до 5,5 миллионов евро ради возможности выступать за туринский клуб. Он считает итальянский клуб идеальным местом для продолжения своей карьеры.

Несмотря на наличие договоренности по личному контракту, переговоры между клубами еще не завершены. Ожидается, что «Астон Вилла» потребует около 15 миллионов евро в качестве компенсации за своего лидера. «Ювентус» же, учитывая возраст вратаря (33 года), стремится завершить сделку на более выгодных финансовых условиях.

«Ювентус» долгое время рассматривал вариант с вратарем «Ливерпуля» Алиссоном Бекером, но после отказа мерсисайдцев переключил свое внимание на Мартинеса. Ожидается, что голкипер, выигравший с Аргентиной чемпионат мира и Кубок Америки, привнесет в туринский клуб не только мастерство, но и лидерские качества.

ЮвентусАстон ВиллаЭмилиано МартинесТрансферыСерия А
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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