Легенда «Челси» призвал подписать Маркуса Рашфорда

Бывшая звезда «Челси» Джо Коул призвал лондонский клуб рассмотреть возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. В настоящее время 28-летний футболист готовится к возвращению на «Олд Траффорд» после успешной аренды в «Барселоне», однако его будущее остается неопределенным. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Рашфорд провел отличный сезон в Испании, записав на свой счет 14 голов и 11 результативных передач во всех турнирах. Выиграв с «Барселоной» Ла Лигу и Суперкубок Испании, он доказал, что восстановил форму после неудачного периода в Манчестере. Тем не менее, команда под руководством Ханси Флика решила не активировать опцию выкупа Рашфорда, отдав предпочтение трансферу Энтони Гордона.

В интервью СунСпорт Джо Коул заявил: «Все зависит от зарплаты и стоимости трансфера. Рашфорд соответствует многим требованиям «Челси», но тратить на него огромные суммы не стоит. Ему нужно продолжать работать над собой, ведь в «Барселоне» он вернул уверенность в своих силах. «Челси» должен сделать запрос по этому трансферу».

Эксперт отметил, что «Челси» не хватает опытных нападающих. Если Рашфорд перейдет в лондонский клуб, он станет одним из самых опытных игроков команды с багажом из почти 300 матчей в Английской Премьер-лиге. В настоящее время интерес к его услугам проявляет также «Арсенал», так как Микель Артета ищет универсального игрока для усиления линии атаки.

Коул также затронул финансовое положение клуба. По его мнению, Хаби Алонсо (имеется в виду тренер) должен действовать на рынке разумно. «Челси» потратил много денег, теперь им нужно быть экономнее. Если громких трансферов не будет, болельщикам придется принять команду такой, какая она есть, и понять, что это уже не тот «Челси», что был 10 лет назад», — добавил бывший футболист.