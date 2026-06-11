«Фенербахче» начал переговоры о трансфере Шомуродова

·61·Спорт
«Фенербахче» начал переговоры о трансфере Шомуродова

Вокруг настоящей гордости узбекского футбола, капитана нашей национальной сборной Эльдора Шомуродова продолжаются новые и крайне интересные трансферные слухи. Недавно мы сообщали, что президент легендарного турецкого клуба «Фенербахче» Азиз Йылдырым лично проявляет интерес к игре нашего талантливого нападающего. Сегодня же стамбульский гранд перешел к практическим шагам в этом направлении.

Согласно последним данным турецкой спортивной прессы, «Фенербахче», который уже 12 лет не может взойти на чемпионский пьедестал и полон решимости прервать эту черную серию, твердо намерен заполучить Эльдора Шомуродова. Один из авторитетных зарубежных источников — «политикам.ком» пишет, что руководство клуба село за стол официальных переговоров по трансферу нашего звездного форварда, который в прошлом сезоне блистал в составе «Истанбул Башакшехир». Ниже мы представим все подробности этой громкой сделки.

23 гола в 44 матчах: Символ стабильности и силы

30-летний соотечественник, участвующий в чемпионате мира за океаном, в завершившемся сезоне стал главной ударной силой «Истанбул Башакшехир» как в турецкой Суперлиге, так и в кубковых матчах страны. В сезоне 2025-2026 годов Шомуродов вышел на поле в 44 матчах во всех турнирах, 23 раза поразил ворота соперников и провел один из самых эффективных и ярких периодов в своей карьере.

Особенно впечатлили турецкий футбол голевое чутье Эльдора, его хладнокровие и физическое превосходство над защитниками в штрафной площади соперника. Именно поэтому знаменитый стамбульский клуб рассматривает узбекского форварда как наиболее подходящего кандидата для усиления ротации в передней линии.

Трансферная стратегия стамбульского гранда и барьер в 10 миллионов

По имеющимся данным, руководство спортивного отдела «Фенербахче» планирует использовать Эльдора Шомуродова в качестве «третьего нападающего». Ожидается, что он станет альтернативным вариантом для форвардов основного состава и поднимет здоровую конкуренцию в команде на высокий уровень. Ведь способность Эльдора одинаково опасно действовать как в центре атаки, так и на обоих флангах, полностью соответствует многогранным тактическим планам нового клуба.

Однако «Истанбул Башакшехир» не намерен легко отпускать своего бомбардира. Руководство клуба, желающее воспользоваться тем, что его трансферная стоимость значительно выросла по итогам текущего сезона, требует за узбекского нападающего около 10 миллионов евро в качестве компенсации.

Путь от «Ромы» до порога «Фенербахче»

Напомним, что летом прошлого года Эльдор Шомуродов был отдан в аренду в «Башакшехир» из итальянской «Ромы» за 3 миллиона евро. Стамбульцы, воспользовавшись пунктами первоначального соглашения, по окончании сезона выплатили римскому клубу еще 2,8 миллиона евро и выкупили права на нападающего.

Всемирно известный «Трансфермаркт» сообщает, что узбекский нападающий подписал долгосрочный контракт со своей нынешней командой до 30 июня 2029 года. Учитывая результативный сезон Эльдора, эксперты подняли его рыночную стоимость с 5 до 7 миллионов евро. Теперь «Фенербахче» продолжит второй раунд переговоров со своими земляками в ближайшие дни, чтобы достичь поставленной цели. Желаем нашему любимому футболисту удачи и новых побед в этом трансфере!

Следите за подробностями перехода Эльдора Шомуродова в «Фенербахче», новыми планами Азиза Йылдырыма и самыми горячими эксклюзивными трансферными новостями турецкой Суперлиги вместе с нами на страницах Замин!

Элдор ШомуродовФенербахчеАзиз ЙылдырымИстанбул БашакшехирСтамбул
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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