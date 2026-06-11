Дэнни Мерфи: Лиам Розениор — слишком большой риск для Фулхэма

Дэнни Мерфи в интервью изданию GOAL объяснил, почему Лиаму Розениору будет сложно вернуться в Английскую Премьер-лигу после неудачи в Челси. По его мнению, назначение 41-летнего специалиста на пост главного тренера Фулхэма может стать для клуба крайне рискованным решением. Об этом сообщает Goal.com .

Действующий наставник Фулхэма Марку Силва решил покинуть клуб по истечении контракта. За пять лет работы португальский специалист вывел команду из Чемпионшипа в высший дивизион и, одержав 100 побед в 229 матчах, смог превратить клуб в крепкого середняка Английской Премьер-лиги.

В настоящее время рассматривается несколько кандидатов на освобождающуюся должность. Хотя Розениор привлек внимание своей работой в Халл Сити и Страсбуре, его пребывание на Стэмфорд Бридж продлилось всего три с половиной месяца и завершилось после 23 игр. По словам Мерфи, связей Розениора с Фулхэмом времен его игровой карьеры недостаточно для назначения.

«Думаю, он бы с радостью принял эту возможность, но этого не произойдет. Фулхэм сочтет это огромным риском, так как его работа в Челси, несмотря на хорошее начало, в итоге оказалась неудачной. Руководство клуба выберет тренера с большим опытом на данном уровне», — сказал Мерфи.

Также бывший полузащитник высоко оценил шансы Фрэнка Лэмпарда на возвращение в Западный Лондон. По его мнению, после успехов в Ковентри Лэмпард может рассматриваться как более опытный кандидат. Несмотря на то, что такие тренеры, как Томас Франк, выбыли из этой гонки, на рынке достаточно специалистов с большим опытом, чем у Розениора.