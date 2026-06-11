«Манчестер Сити» начал работу над трансфером Винисиуса

·22·Спорт
«Манчестер Сити» начал работу над трансфером Винисиуса

По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе поток сенсационных новостей не иссякает. «Манчестер Сити», освободив значительные средства в зарплатной ведомости после расставания с такими легендами, как Бернарду Силва и Джон Стоунз, готовится взорвать трансферный рынок. Лидер атаки мадридского «Реала», бразильский волшебник Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает один из авторитетных зарубежных спортивных источников — «Индйкаила Невс» опубликовавшее революционную новость.

По информации инсайдеров, действующий вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» проявляет серьезный интерес к подписанию быстроногого бразильского вингера. Поскольку контрактная ситуация Винисиуса и его будущее в мадридском клубе вызывают определенные вопросы и сомнения, руководство «горожан» внимательно следит за развитием событий. Манкунианцы начали детально изучать возможности осуществления этого мега-трансфера летом следующего года.

Как отмечается в источнике, «Манчестер Сити» планирует в ближайшее время предпринять серьезные и официальные шаги для достижения этой приоритетной трансферной цели. Конечно, осуществить этот переход «горожанам» будет непросто. Ведь действующий контракт талантливого футболиста со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2027 года, и мадридский клуб не намерен легко отпускать свою звезду. Однако мощь и финансовые возможности «Манчестер Сити» способны превратить в реальность любую, даже самую невозможную сделку. Посмотрим, отправится ли один из самых дорогих футболистов мира в Манчестер?

Следите за подробностями перехода Винисиуса Жуниора в «Манчестер Сити», ответными трансферными планами Мадрида и самыми горячими, эксклюзивными и сенсационными статьями о европейском футболе вместе с нами на страницах Замин!

Манчестер СитиВинисиус ЖуниорРеал МадридБернарду СилваДжон Стоунз
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью вернулся в Реал Мадрид: Майкл Оуэн о неожиданном назначенииЖозе Моуринью вернулся в Реал Мадрид: Майкл Оуэн о неожиданном назначенииСегодня, 11:20Жозе Моуринью вмешался в трансфер Бернарду Силвы: Реал Мадрид — главный претендентЖозе Моуринью вмешался в трансфер Бернарду Силвы: Реал Мадрид — главный претендентСегодня, 11:14Аклиуш, находящийся в сфере интересов ПСЖ и Ливерпуля, подтвердил уход из клуба летомАклиуш, находящийся в сфере интересов ПСЖ и Ливерпуля, подтвердил уход из клуба летомСегодня, 10:55Трент Александер-Арнольд может потерять место в основном составе Реал МадридаТрент Александер-Арнольд может потерять место в основном составе Реал МадридаСегодня, 10:35Что нужно сделать Букайо Сака, чтобы достичь уровня Мохаммеда Салаха?Что нужно сделать Букайо Сака, чтобы достичь уровня Мохаммеда Салаха?Сегодня, 10:12Насколько высоко Гарри Кейн установит рекорд сборной Англии?Насколько высоко Гарри Кейн установит рекорд сборной Англии?Сегодня, 09:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана