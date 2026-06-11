«Манчестер Сити» начал работу над трансфером Винисиуса

По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе поток сенсационных новостей не иссякает. «Манчестер Сити», освободив значительные средства в зарплатной ведомости после расставания с такими легендами, как Бернарду Силва и Джон Стоунз, готовится взорвать трансферный рынок. Лидер атаки мадридского «Реала», бразильский волшебник Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает один из авторитетных зарубежных спортивных источников — «Индйкаила Невс» опубликовавшее революционную новость.

По информации инсайдеров, действующий вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» проявляет серьезный интерес к подписанию быстроногого бразильского вингера. Поскольку контрактная ситуация Винисиуса и его будущее в мадридском клубе вызывают определенные вопросы и сомнения, руководство «горожан» внимательно следит за развитием событий. Манкунианцы начали детально изучать возможности осуществления этого мега-трансфера летом следующего года.

Как отмечается в источнике, «Манчестер Сити» планирует в ближайшее время предпринять серьезные и официальные шаги для достижения этой приоритетной трансферной цели. Конечно, осуществить этот переход «горожанам» будет непросто. Ведь действующий контракт талантливого футболиста со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2027 года, и мадридский клуб не намерен легко отпускать свою звезду. Однако мощь и финансовые возможности «Манчестер Сити» способны превратить в реальность любую, даже самую невозможную сделку. Посмотрим, отправится ли один из самых дорогих футболистов мира в Манчестер?

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